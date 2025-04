PagBank PagSeguro lança campanha de ofertas e cashbacks para o Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, o PagBank PagSeguro, que promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento, lança uma ação especial de ofertas para comemorar a data. Na programação, as pessoas poderão aproveitar uma diversidade de ofertas especiais que o PagBank oferece por meio de produtos e serviços para tornar a comemoração dos pais ainda mais especial.

Para as compras no Shopping PagBank, são oferecidos descontos exclusivos com as marcas parceiras e ainda um cashback de até 10% para o cliente utilizar como quiser. Os benefícios da promoção estão disponíveis nas mais de 50 lojas de diversos segmentos como: O Boticário, Ponto, FastShop, Vivara, Nike, Centauro, Casas Bahia, Carrefour, Extra, KaBuM, Natura, Wine, Hering, Decathlon e muitas outras mais.

Usuários que realizarem recarga de celular até o dia 8 de agosto nas operadoras VIVO, OI e TIM terão acesso a bônus de internet exclusivos que varia de 3GB a 10GB, de acordo como plano da operadora. E tem mais, o PagBank ainda concede 2% de volta em todas as recargas de todas as operadoras disponíveis no app, como VIVO, CLARO, TIM, OI ALGAR, SERCOMTEL, SURF e CORREIOS.

Para a ação de abastecimento nos postos Shell Box, nos dias 6 e 7 de agosto, os pagamentos realizados com o super app PagBank tanto com saldo em conta, como qualquer cartão de crédito a partir de R$ 70, os clientes recebem R$10 do dinheiro de volta.

Outra vantagem no período promocional é para quem realizar a portabilidade do salário para o PagBank, poderá receber um cashback de até R$600. Além disso, o Dia dos Pais traz incentivos para o investimento em renda fixa do CDB PagBank, em que os usuários poderão obter um rendimento de 200% do CDI com valor mínimo para a aplicação de apenas R$ 1.

Para aproveitar as promoções para o Dia dos Pais, baixe o super app PagBank, crie sua conta grátis em menos de 3 minutos e utilize os serviços do PagBank.

Abertura da conta de pagamento sujeita a análise cadastral pelo PagSeguro em menos de 3 minutos: prazo estimado para abertura novas contas de Pessoas Físicas pelo app. O CDB PagBank é emitido pelo Banco Seguro, instituição financeira do grupo do PagSeguro e regulada pelo Banco Central do Brasil, com Garantia FGC (Fundo Garantidor de Créditos) até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.