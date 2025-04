Instituto 3M recebe inscrições para a 9ª Mostra de Ciências e Tecnologia

O Instituto 3M está com inscrições abertas para 9ª Mostra de Ciências e Tecnologia. O evento será realizado de forma virtual e tem como objetivo incentivar o interesse dos jovens pela ciência e criatividade. A iniciativa é parte do Desafio de Inovação Instituto 3M, que promove a formação de professores para a prática das ciências e a orientação de projetos investigativos realizados por estudantes da educação básica.

A iniciativa conta com parceria do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), organizador da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace), e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Desde a primeira edição, participaram da Mostra de Ciências e Tecnologia mais de 1.600 estudantes de escolas públicas e particulares e 700 professores.

“Estamos muito orgulhosos de chegar à nona edição desse evento tão importante para o desenvolvimento do olhar científico de estudantes e professores, especialmente em um contexto que tornou esse tema ainda mais importante para o nosso dia a dia”, afirma Liliane de Moura, supervisora de Projetos Sociais do Instituto 3M.

As inscrições vão até o dia 11 de outubro e, para concorrer, os alunos precisam desenvolver um projeto de pesquisa com um relatório final e uma apresentação em vídeo. Todas as orientações sobre o projeto podem ser acessadas no portal https://mostra3m.febrace.org.br/v2021/.

Podem participar estudantes matriculados no 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental, no Ensino Médio ou Ensino Técnico, de escolas públicas e particulares das regiões metropolitanas de Campinas e Ribeirão Preto, que tenham até 20 anos completos na data do evento. Os projetos podem ser individuais ou em grupos de até três alunos e devem ter um professor orientador com mais de 21 anos de idade (e, opcionalmente, um co-orientador maior de 18 anos).

A Mostra Virtual ocorrerá nos dias 8 a 12 de novembro, com 100 projetos selecionados nas sete categorias do conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Engenharia. Os três melhores projetos de cada categoria receberão uma premiação em dinheiro, além disso serão premiados 3 projetos com credencias para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) em 2022.

Edital Escola Pioneira

Estão abertas também as inscrições para o Edital Escola Pioneira, iniciativa do Instituto 3M que visa a incentivar o desenvolvimento e a disseminação de práticas educativas de sucesso por meio de projetos de ciências investigativos. Podem participar escolas que tenham professores cursistas do programa de formação Desafio de Inovação I3M 2021. As inscrições vão até 11 de outubro, por meio deste formulário: https://bit.ly/form3MEP21.

A escola vencedora receberá como prêmio o equivalente a R$ 20.000,00 na forma de bens duráveis, bens de consumo ou prestação de serviços, para o desenvolvimento e continuidade de projetos de ciências investigativos na unidade escolar. O edital completo pode ser acessado em https://bit.ly/3M_escola_pioneira2021.