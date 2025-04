“Pechincha 4.0”: conheça a startup que oferece cupons de descontos em mais de mil lojas virtuais

Depois de rodar 15 empresas simultaneamente – entre blogs e vitrines de produtos online -, o empreendedor Rogério Vairo percebeu que perdia muitas vendas ao indicar produtos via review, já que o consumidor se atentava ao conteúdo, gostava da indicação, mas na hora de efetuar a compra acabava buscando cupons de desconto. Foi assim, que em 2016, ele decidiu virar um “caçador” de descontos e criou a startup Eu Amo Cupons – que hoje oferece cupons de desconto em mais de mil lojas virtuais.

“A princípio começamos a indicar cupons por meio do nosso blog, mas em pouco tempo a demanda pelos cupons aumentou consideravelmente e, dessa forma, a Eu Amo Cupons virou meu principal negócio. Agora, muitos dos outros projetos já nem existem mais”, recorda o hoje CEO da Eu Amo Cupons.

Como funciona a Eu Amo Cupons

Para conseguir os cupons de desconto e oferecer aos usuários, a Eu Amo Cupons fecha parcerias com as lojas por meio de redes de afiliados ou, em alguns casos, diretamente com essas empresas. De acordo com Vairo, a startup conta com um time que “caça” os cupons de desconto das melhores lojas online e atualiza a plataforma diariamente. “Quando um usuário seleciona algum cupom, nossa tecnologia o redireciona ao site da loja parceira”, explica.

“Temos um link trackeado, que nos permite monetizar o negócio – que é gratuito para o usuário final -, pois ganhamos uma comissão em cima de cada venda realizada por meio de nossos links”, completa o empreendedor.

Crescimento na pandemia

Atualmente a empresa é parceira de mais de mil lojas online e não para de crescer. Com investimento inicial próprio de 40 mil reais, a Eu Amo Cupons cresceu 95% – faturamento bruto – em 2020, se comparado a 2019. A pandemia causada pelo novo coronavírus, que elevou o número de compras online, também impulsionou a busca por cupons e foi um dos principais fatores desse crescimento de 2020.

A empresa que tem entre os parceiros, lojas como Marisa, Hering, Americanas, Submarino, Extra, Casas Bahia, Mobly, Netshoes, Centauro, Natura, Nike e C&A prevê ainda ter alta de 60% no faturamento neste ano.