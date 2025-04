O que seria da Engenharia e da Arquitetura sem a matemática?

As curvas são marca registrada do trabalho do arquiteto Oscar Niemeyer, responsável por mais de 600 obras com traços sinuosos ao redor do mundo. Só no Brasil, estão o edifício que leva seu nome, em Belo Horizonte; o Museu de Arte Moderna de Niterói, no Rio de Janeiro; o Edifício Copan, em São Paulo; a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, em Brasília; dentre outros.

Já os engenheiros Antônio Alves de Noronha Filho, Benjamin Ernani Diaz e James Graham têm no currículo o projeto da ponte Rio-Niterói, considerada o maior vão em linha reta do mundo e, também, o maior conjunto de estruturas protendidas da América. São mais de 13 quilômetros de extensão, sendo quase nove sobre a água.

Esses nomes tão importantes para a arquitetura e para a engenharia fizeram a diferença no cenário urbano brasileiro e comprovaram que os conceitos matemáticos são ferramentas muito usadas em suas áreas de atuação. Com certeza, eles dominavam e trabalhavam com uma equipe com conhecimento sobre assíntota. Afinal, curvas e retas têm tudo a ver com o conceito.

De forma simplificada, a assíntota pode ser explicada como um linha reta que, quando prolongada de forma indefinida, tende a aproximar-se de uma curva. Além das assíntotas, os limites, as derivadas, as funções e outros conceitos matemáticos norteiam a arquitetura e as engenharias.

O uso da geometria nas obras de arquitetura

A arquitetura e a matemática estão intimamente relacionadas. Na realização de um projeto, o arquiteto é responsável pelos cálculos de consumo de revestimento de pisos e azulejos, de tijolos e telhas, do volume de enchimento de uma laje, da inclinação de telhados e rampas, para citar alguns exemplos.

O uso da geometria nas obras de arquitetura é uma das aplicações mais visíveis. Por ser a área da matemática que trata das figuras, linhas e formas, possui uma importância prática e estética para os projetos arquitetônicos, independente do porte.

De acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), o profissional arquiteto está habilitado para a realização de projetos de construção e reformas, tanto as mais simples quanto as mais complexas.

A importância da matemática para as engenharias

Engenharia civil, de produção, elétrica, química, ambiental ou qualquer outra terá sempre a matemática em sua essência. O engenheiro é responsável por fazer aplicações de conhecimentos científicos na criação de estruturas e de dispositivos. Portanto, espera-se dele a capacidade de raciocínio lógico. Por isso, a disciplina de Cálculo é muito relevante na formação dos estudantes de engenharia.

Após a formação e o registro em Conselho, os profissionais de engenharia estarão aptos a exercerem a profissão, seja “como autônomo, firma individual, empresa coletiva ou empregado”, conforme explica o Manual do Jovem Profissional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). Os conceitos matemáticos seguirão presentes durante toda a vida profissional.

Para citar alguns exemplos, depois de formados, a trigonometria será bastante utilizada por engenheiros civis nas obras. Já os gráficos farão parte do dia a dia dos engenheiros de produção, enquanto a geometria irá integrar a rotina dos engenheiros eletricistas.