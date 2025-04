Kwai promove atividade para celebrar os 50 anos do Brasileirão

O Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, promove uma atividade na plataforma para celebrar os 50 anos do Brasileirão, comemorado no dia 7 de agosto. A data marca o dia do primeiro jogo realizado no campeonato. O app quer incentivar seus usuários a contar qual momento histórico do mais importante campeonato de futebol do país gostariam de reviver.

Para participar o usuário só precisa gravar um vídeo contando sobre o acontecimento que considera mais marcante no torneio, postá-lo no Kwai utilizando a hashtag #BR50anos e marcar o perfil @brasileirão no aplicativo.

Grandes nomes do futebol, como o ex-jogador Zico, o apresentador Benjamin Back e o comentarista Fred Garotinho, já gravaram vídeos para convocar e incentivar os fãs de futebol a enviarem seus momentos favoritos pela plataforma.