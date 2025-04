Adiamento da 13ª edição da Brasil Game Show

A Brasil Game Show anuncia que a 13ª edição, prevista para este ano, será adiada e acontecerá entre 6 e 12 de outubro de 2022, quando a população brasileira deverá estar vacinada, protegida e tranquila para curtir a maior e melhor edição de todos os tempos. A BGS posterga o grande encontro, mas promete recompensar os fãs com muitas novidades. A começar pela duração do evento, que vai ganhar mais dois dias e passará a ter sete dias em vez de cinco, incluindo o dia para imprensa e convidados.

A BGS aproveita para reforçar que os visitantes que adquiriram os ingressos para a 13ª BGS têm suas entradas garantidas para 2022, e contarão com benefícios do Superingresso, que garante acesso diferenciado ao evento e à arena da BGS Esports, descontos em parceiros, expositores e na loja oficial da Brasil Game Show, entre outros. Além disso, outra grande vantagem é o valor do ingresso que permanece o mesmo do momento da compra, com custo menor do que os lotes futuros. Todos os detalhes, informações, datas e benefícios estão disponíveis no site da Brasil Game Show