Summit de Inclusão Digital – Vozes Inclusivas

Brasil e Portugal com o mesmo propósito, unindo uma rede de mais de 40 profissionais de diversos setores em um evento que apresentará casos e iniciativas em prol da redução da desigualdade e da divisão digital em diferentes cenários. Na pandemia, ficou evidente as fragilidades e a exclusão digital. A boa notícia é que tem muita gente competente virando esse jogo.

O Summit Inclusão Digital – Vozes Inclusivas vai promover o intercâmbio de experiências, iniciativas e projetos consistentes e mensuráveis com resultados significativos para inclusão digital. O conceito ESG (sigla em inglês para ‘environmental, social and governance’, geralmente usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma instituição) tem recebido atenção nos últimos tempos. Ao incentivar a inclusão digital, a iniciativa contribui para companhias e profissionais darem passos importantes em desenvolvimento sustentável e apontam caminhos para o terceiro setor.

Entre 9 a 19 de agosto de 2021, o movimento Vozes Inclusivasrealizará o seu primeiro Summit on line. Serão oito dias com painéis de duas horas de duração e com vozes brasileiras e portuguesas diversas, plurais e representativas dentro de diferentes áreas temáticas: Financiamento, Democratização, Infraestrutura e Acesso, Segurança e Privacidade, Empregabilidade, Metodologia e Ferramentas, Ensino de Programação. Por meio da aliança entre o terceiro setor, comunidades, os setores público e privado, o evento debaterá sobre a inclusão digital como catalisadora de uma sociedade e economia mais inclusivas e justas.

A participação do público no evento é totalmente gratuita, mas sujeita a inscrição que está aberta no website do evento www.vozesinclusivas.org. As vagas são limitadas.

Iniciativas apoiadoras

Para ampliar seu alcance, o movimento Vozes Inclusivas se une a diversas outras iniciativas que também oferecem oportunidades para a sociedade, como a exemplo do projeto de qualificação profissional e empregabilidade, Geração Crescer . Voltado principalmente para pessoas com deficiência, pessoas negras, refugiados, comunidade LGBTQIAP+ e pessoas da melhor idade, o projeto disponibiliza cursos gratuitos e online que ensinam desde conceitos básicos de informática para aqueles que estão em busca de novas oportunidades de emprego a diversas outras trilhas de estudo com cursos da Microsoft, voltados para a área de TI. Além das aulas, o programa também auxilia na montagem de currículos, orienta para entrevistas de emprego e indica participantes para vagas em empresas parceiras. A única restrição é ter mais de 18 anos. Os interessados devem preencher um cadastro no site do projeto ( https://geracaocrescer.org.br/web/ ).

Sobre o Movimento Vozes Inclusivas

O movimento Vozes Inclusivasé uma rede de cooperação internacional, sem finalidade comercial, composta por profissionais que têm colaborado para disparar o verdadeiro potencial das pessoas e acelerar o caminho.

para a inclusão digital. Formado por pessoas que atuam em prol da redução da desigualdade e da divisão digital em diferentes cenários. Por indivíduos que estão de olhos abertos para o desequilíbrio ao nosso redor. Que buscam um futuro com mais equidade, adaptando oportunidades e deixando-as mais justas.

“Por vozes que se somam em um lugar de ação. Vozes que buscam co-criar o presente e consequentemente o futuro. E acima de tudo, por aqueles que veem no coletivo, na integração, caminhos para construção, para a valorização, resgate, para o encontro, o reconhecimento, a superação, e a transformação, a mudança”,conclui Renato Peixoto, idealizador do movimento Vozes Inclusivas e produtor do Summit Inclusão Digital 2021.

PROGRAMAÇÃO

PAINEL 1 – Realidades e Retratos da Divisão Digital

MODERATOR: Hilaine Yaccoub – TEDx Speaker Consumo Colaborativo das Favelas

PALESTRANTES:

Laura Fatio – Refúgio 343

Michele Silva – Jornal Comunitário Fala Roça

Carina Desana (Horopakó) – Projeto Pirayawara

Antônio Moreira – Universidade Aberta de Portugal

Professor Rede Ensina Brasil

PAINEL 2 – Modelos e estratégias financeiras para promover o acesso

MODERATOR: João Paulo Vergueiro – ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos

PALESTRANTES:

Mariana Serra – Volunteer Vacations

Franklin Luzes Junior – COO Microsoft e Idealizador da iniciativa Women Entrepeneurship (WE) Kelly Baptista – projeto Potencialize

Marcy & Fabrícia – Marketplace de Artes Indígenas TUCUM

Gilson Rodrigues – G10 favelas

PAINEL 3 – Infraestrutura, Acesso à Dispositivos (Hardwares) & Economia Circular

MODERATOR: Roseli de Deus Lopes – Estudos Avançados USP, Desenvolvedora do computador Labrador

PALESTRANTES:

Alessandro Dinelli – Instituto Descarte Correto

Rafael Diniz – Rhizomatica, lançou o Kurupira 1 (rádio digital na Amazônia)

Leonardo Ribeiro – Favela Holding

PAINEL 4 – Conectividade, Segurança & Privacidade e Democratização Digital MODERATOR: Isabella Henriques – Instituto Alana PALESTRANTES: Eduardo Magrani – INPD – autor da Coleção Cultura Digital Fábio Rua – IBM – Movimento Brasil País Digital Kalyne Lima – CUFA – Central Única das Favelas PAINEL 5 – Caminhos de Aprendizagem, Ferramentas e Metodologias Educativas

MODERATOR: Débora Garafalo – CIEBP – Centro de Inovação da Educação Básica Paulista e Integrante da comissão de Direitos Humanos SP

PALESTRANTES:

Débora Nunes – Fundação 1Bi, AprendiZap

Kelly Maurice – Educando by Worldfund

Alexandre Nilo Fonseca – MUDA Movimento pela Utilização Digital Ativa

Membro time do Centro de Inovação para a Educação Brasileira – CIEB,

Membro do projeto Inclusão Digital da UFRPE / UAST em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serra Talhada

PAINEL 6 – Conteúdo Localizado, Educacional, Prático e Cotidiano

PALESTRANTES:

Rinaldo de Oliveira – portal SoNoticiaBoa

Patrícia Senise – Hand Talk – Língua Brasileira de Sinais

Professor Rede Ensina Brasil

Catherine Jimenez – Instituto Crescer

PAINEL 7 – Carreiras digitais, Empregabilidade e Empreendedorismo Social

MODERATOR: Vítor Coff – Instituto Guetto

PALESTRANTES:

Aline Fróes – Vai na Web

Claudia Mendes – SAMSUNG – Solve for Tomorrow e SamSung Innovation Campus Paulo Rogério Lázari – Alpha Edtech

Claudia Mendes – Jogo das Profissões para a Igualdade (Portugal)

Isabel Costa – Solve for Tomorrow e o Samsung Innovation Campus.

Membro programa Upskill Portugal

PAINEL 8 – Pensamento Computacional e Ensino de Programação

MODERATOR: Camila Achutti – Mastertech e Instituto SOMAS

PALESTRANTES:

Fabio Luiz – Educ360o

Lindália Junqueira – Hancking.Rio

Aurélio Mororó – Plataforma Impact

Noah Scheffel – EducaTRANSforma

Clara Gonçalves – ENSICO – Associação Portuguesa para o Ensino de Programação

