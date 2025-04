Evento online sobre marketing digital acontece na próxima semana

Na próxima terça-feira, 10, das 19h às 21h30, acontece o evento ‘Viva da sua paixão’. O evento online, organizado pela startup curitibana HeroSpark, solução unificada para empreendedores digitais, tem como objetivo dar dicas para os pequenos empreendedores e aspirantes a como começarem a tirar uma ideia do papel e a lucrarem por meio de suas principais habilidades e paixões.

Entre os temas que serão abordados na ocasião estão: empreendedorismo raiz, passion economy, jornada do empreendedor, marketing de influência, a importância de se posicionar no meio digital, histórias de impacto do empreendedorismo digital, dicas e insights para quem quer começar a empreender. Nomes como Priscila Azevedo, especialista em marketing digital pela FGV; João Amadio, fundador da VeteduKa, escola online de medicina veterinária que movimenta mais de R$30 mil por mês; Gil Pinna, especialista em marketing criativo e Maria Cecília Berê, diretora da agência de comunicação Fala Criativa já estão confirmados.

O evento será transmitido via Youtube, no canal da HeroSpark e será também uma comemoração pelo lançamento do livro Paixão S.A., obra escrita por Nilson Filatieri e Rafael Carvalho, que defende a ideia de que todos podem viver de suas paixões e transformar aquilo que conhecem, suas experiências e ideais, em um negócio que impacte milhares de pessoas e ainda, ganhar dinheiro com isso. Para saber mais sobre o lançamento do livro ou se inscrever no evento, acesse.

Serviço:

Data:10 de agosto

Horário: 19h às 21h30

Inscrições gratuitas: link