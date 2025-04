Aproveite o sábado de frio: Jogue Far Cry 5 de graça e ainda aprenda inglês

Uma novidade no mundo dos games chegou para os jogadores de plantão. A Ubisoft (desenvolvedora de jogos) anunciou que o jogo Far Cry 5 está disponível gratuitamente até o dia 9 de agosto. O game foi desenvolvido em inglês pela produtora Ubisoft Montreal em 2018, o que possibilita entender o inglês brincando e pode ser acessado em todas as plataformas – PC, via Ubisoft Store e Epic, OS﹩, OS%, Xbox ONe, Series X|S e Google Stadia.

O jogo ficou gratuito desde o dia 5 de agosto, e é retratado na fictícia Hope Country, Montana, EUA, onde o personagem principal é um pregador cristão, Joseph Seed. O vilão, entretanto, acredita que ele foi o escolhido para proteger o povo e criou uma congregação chamada Projeto do Portão do Éden.

Neste mundo tecnológico, os games estão presentes na vida dos adolescentes e adultos. Uma pesquisa feita pela Brasil Game Show (BGS), em parceria com o Instituto Datafolha, registrou que o público gamer no Brasil passou de 67 milhões de consumidores de jogos eletrônicos.

Sabendo dessa grande proporção e das vantagens que os jogos podem trazer às crianças, tanto em idioma, quanto no processo criativo, Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas, reconhece o papel da gamificação na educação. Depois de viver dois anos nos EUA, Leiza trouxe a metodologia dos games para a rede da Minds. “Com os games aprofundamos o conhecimento de cada indivíduo. Além disso, estimula uma competição saudável”, afirmou.

A especialista em educação e que acompanha de perto os games, Leiza Oliveira, da rede Minds Idiomas lista 5 motivos para você jogar o Far Cry 5 em inglês:

1-Plataforma desenvolvida em inglês

Desenvolvido pela produtora Ubisoft Montreal em 2018, o jogo foi produzido em inglês e é intuitivo, durante o jogo, sem perceber você estará concentrado e aprendendo o idioma.

2-Essência do jogo:

Apesar da plataforma disponibilizar a troca de idioma, ao manter o mesmo idioma original (Inglês), o game mantém a sua naturalidade e essência, e com isso, o jogador participa do mundo fictício com mais originalidade com referência a língua.

3-Mais rapidez para a zerar o jogo:

Um jogo que exige estratégias e rapidez para avançar uma fase. Seguindo o idioma da plataforma, os comandos do game, consequentemente, influenciam a repetir aquele processo, tornando a fase mais fácil e dinâmica.

4-Conversação com outros jogadores de outros países:

Os participantes se comunicam em inglês entre si para acompanhar e competir com jogadores do mundo todo. Logo, realizar as estratégias do jogo se tornam mais práticas e ágeis.

5-Memorização de palavras em inglês (Treine o listening)

Ao ouvir o personagem do jogo, ajuda na memorização das palavras-chaves. O próprio jogador na euforia do game repete as falas e compreende os significados, um excelente treinamento para os ouvidos.