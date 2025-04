Especialista dá dicas para criadores de conteúdo para se protegerem seus canais de ataques maliciosos

Em um momento que ataques aos grandes canais de Youtube têm se tornado rotina, a plataforma reúne o hacker ético e especialista em segurança da informação Gabriel Pato em um treinamento, com dicas sobre como como detectar os principais ataques que são usados contra criadores de conteúdo no YouTube, melhores práticas para melhorar a segurança de um canal e também como proceder caso seja vítima de um desses ataques.

O evento conta ainda com a presença de Bruno Correa e outros convidados para compartilhar seus relatos e histórias com exemplos reais de ataques e golpes. Para Gabriel Pato, a iniciativa é de extrema relevância para enfraquecer o cenário de invasões no meio: “Eu acredito que a informação e conhecimento sejas as armas mais potentes contra esses ataques. É muito importante que o conteúdo alcance o maior número de pessoas possível para fazer da internet um ambiente cada vez mais seguro.”, afirma Pato.

Serviço:

Treinamento de Segurança do Youtube

Terça-feira (10/8)

Das 10h30 às 12h – Horário de Brasília