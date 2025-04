Iluminação inteligente para pais conectados: Signify lista quatro produtos para presentear os pais em 2021

O mês de agosto chegou e com ele uma data mais que especial: o Dia dos Pais. Comemorada no Brasil no próximo domingo, dia 08, a data é importante pois é um motivo a mais para estarmos com aquele que sempre foi o nosso melhor amigo desde o dia do nosso nascimento. Para ajudar filhos e filhas que estão decidindo qual presente dar aos papais este ano no intuito de demonstrar a gratidão por anos de companheirismo, a Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, lista quatro opções tecnológicas que agradarão os papais mais hightech. Confira:

1 – Iluminação de ponta para presentear o paizão: Não apenas uma, mas um conjunto com três lâmpadas da linha Philips Hue para impressionar neste dia dos pais. A Philips Hue White & Color Ambience Starter Kit inclui lâmpadas inteligentes coloridas e uma Hue Bridge, que fornece controle total da iluminação, acesso ao aplicativo Hue e a recursos ilimitados. Este presentão é o passaporte de entrada para o papai ao mundo da casa conectada, no qual ele poderá contar ainda com um ecossistema impressionante, podendo criar ambientes altamente personalizados, usando mais de 50.000 tons de luz branca de quente a fria, além de uma gama de 16 milhões de cores!

2 – Aproveitando os recursos tecnológicos para tornar a vida do seu pai mais fácil: quem não gostaria de ter uma casa conectada, não é mesmo? Com o Interruptor D immer Philips Hue seu pai poderá deixar o cômodo mais claro ou escuro e até mesmo alternar entre cenas de luz predefinidas – Ler, Relaxar, Energizar e Concentrar – pressionando o botão Hue. Pareie com uma Hue Bridge para personalizar o interruptor, adicionando as cenas de luz favoritas ou definindo a luz perfeita conforme a hora do dia. O equipamento deve agradar os papais que prezam por versatilidade no dia a dia, já que ele pode ser preso a paredes ou superfícies magnéticas e usado como controlador remoto em qualquer local da casa.

3 – A pedida ideal para o pai que está em home office: portátil e leve, a Philips Hu e Go é uma peça decorativa que permite criar o ambiente perfeito em qualquer lugar da casa, pois é uma luminária portátil sem fio. Ela pode ser o presente ideal para aquele paizão que preza por um ambiente confortável para o trabalho em casa. Aproveite todos os recursos de conectividade com a Hue Bridge e desbloqueie todo o potencial deste produto, como a integração com Amazon Alexa e com o Google Assistant quando pareadas com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo. Comandos de voz simples permitem controlar tanto a Hue Go, como todas as lâmpadas Philips Hue do ambiente.

4 – A linha de iluminação ideal para o seu pai sem gastar muito: a nova marca de iluminação conectada residencial WiZ possui série de recursos para diferentes ambientes e opção de modos de personalização para criar espaços de acordo com a personalidade de cada papai. Graças ao sistema de gerenciamento dos equipamentos e sua navegação intuitiva, o aplicativo oferece um novo padrão de conectividade para casa inteligente e dispõe de uma conexão segura e confiável. A fácil integração com outros dispositivos ligados à mesma rede elimina a necessidade de aparelhos adicionais para funcionar, o que facilita o dia a dia e democratiza o acesso a estes recursos até mesmo para pais menos conectados.