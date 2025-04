Prêmio eSports Brasil anuncia edição comemorativa de 5 anos, em dezembro

Maior premiação de esportes eletrônicos da América Latina, o Prêmio eSports Brasil terá sua quinta edição em dezembro, em São Paulo. A celebração premiará os maiores destaques do cenário de eSports no ano de 2021 em mais de 20 categorias, com todas elas contando com a participação do público e de um corpo de jurados formado por 70 profissionais e especialistas. O evento terá transmissão multiplataforma, incluindo os canais SporTV e Player1.

O Prêmio eSports Brasil é uma realização da Player1 Gaming Group e V3A.

“Desde 2017, nosso principal objetivo com o Prêmio eSports Brasil é reconhecer, celebrar e consagrar todos os atores envolvidos no crescimento dessa indústria fascinante. Este ano faremos uma edição especial comemorativa, para registrar os 5 anos de momentos incríveis e encontros inéditos dos heróis máximos de uma comunidade apaixonada, que não para de crescer. O PeB leva a temática dos games para o mainstream amplificando o reconhecimento destes ídolos e contribuindo diretamente para o profissionalismo dos eSports no país “, explica Leandro Valentim, CEO da Player1 Gaming Group.

Prêmio eSports Brasil anuncia 3 novas categorias

A 5ª edição do Prêmio eSports Brasil – PeB – trará novidades em suas categorias. Pela primeira vez, a premiação contará com duas categorias femininas: Melhor Atleta Feminina, na qual serão premiadas as melhores atletas do ano, independente da modalidade, e Atleta Revelação Feminina, que premiará as atletas que mais se destacaram e iniciaram suas trajetórias no cenário competitivo em 2020.

“Nós do Prêmio eSports Brasil buscamos sempre ouvir o que a comunidade tem a dizer. Este ano, mais uma vez fizemos rodadas de conversas com grandes mulheres do cenário e temos muito orgulho em trazer essas duas categorias como novidade para 2021, acreditando que impulsionarão ainda mais o desenvolvimento do cenário competitivo feminino”, afirma Thiago Milhazes, Head Geral do Prêmio eSports Brasil.

Também este ano, o PeB terá a chegada da categoria de Melhor Atleta de Valorant, jogo da Riot Games lançado em 2020. Em contrapartida, a categoria de Melhor Atleta de Overwatch deixa a premiação em 2021.

“Estamos sempre olhando o desenvolvimento e tendências do cenário. Trazer a categoria de Valorant é algo que faz muito sentido, dado o desenvolvimento do cenário competitivo brasileiro, surgimento de novos ídolos e competições”, reforça Milhazes.

Em 2020, a cobertura jornalística sobre o Prêmio eSports Brasil alcançou mais de 53 milhões de pessoas, contribuindo ainda mais para a popularização dos esportes eletrônicos no país. Agora, a perspectiva é de que este número seja superado.

Somadas, as quatro últimas edições do PeB receberam mais de 15 milhões de votos para a escolha dos melhores atletas e personalidades, comprovando o engajamento da comunidade aos ídolos do universo dos eSports. Somente em 2020, mais de 32 milhões de pessoas foram impactadas pelas redes sociais oficiais do evento.

Dalmo Castello, Head da Vertical de Games e eSports da V3A, fala sobre a importância do PeB para a comunidade. “”Nos últimos anos, a V3A tem investido cada vez mais na indústria de games. Não temos dúvida que o presente e futuro do entretenimento passam obrigatoriamente pelos esportes eletrônicos. Agora, damos um passo além realizando o PeB como co-proprietários do evento, uma marca já amplamente reconhecida pela comunidade. Nosso objetivo é entregar uma experiência ainda melhor para o público. Apresentando mais conteúdos inovadores para fãs de eSports e recém chegados a este universo,” afirma o executivo.

Os números refletem a ascensão da cena gamer na indústria do entretenimento. Segundo a NewZoo, consultoria especializada em dados e mercado de games, os eSports têm faturamento global superior a US﹩ 1 bilhão por ano. Este mercado é movimentado por mais de 215 milhões de fãs de eSports em todo o mundo, sendo 21,1 milhões apenas no Brasil. Levando o país ao 3º lugar no ranking de audiência, atrás apenas de China e Estados Unidos (dados de 2021).

Confira a lista de categorias do Prêmio eSports Brasil 2021:

Atleta de eSports do Ano

Atleta Revelação

Melhor Atleta de Battle Royale

Melhor Atleta de Rainbow Six Siege

Melhor Atleta de Mobile Games

Melhor Atleta de Card Game

Personalidade do Ano

Melhor Atleta de Fighting Games

Melhor Atleta de Dota 2

Melhor Atleta de Futebol Virtual

Melhor Atleta de Free Fire

Melhor Atleta de CS:GO

Melhor Atleta de League of Legends

Melhor Atleta de Outras Modalidades

Melhor Streamer

Melhor Organização

Melhor Jogo

Melhor Caster

Craque da Galera

Melhor Atleta Feminina

Atleta Revelação Feminina

Melhor Atleta de Valorant