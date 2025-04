Motorola apresenta primeiro reality gamer do segmento no Brasil

A Motorola é a primeira do segmento no Brasil a realizar o sonho de milhares de gamers brasileiros ao lançar um reality show voltado exclusivamente para jogadores de esportes eletrônicos: o programa Power 2 Game. As inscrições irão até o dia 22 de agosto.

O programa pretende revelar pro-players que irão representar a equipe Flamengo Esports, time brasileiro de esportes eletrônicos vinculado a tradicional equipe de futebol, no jogo League of Legends: Wild Rift, da Riot Games. A iniciativa tem como objetivo revelar novos talentos e será realizada em parceria com o grupo de entretenimento e especialista em games BBL.

“Queremos inspirar as pessoas mostrando como a tecnologia pode ajudá-las a alcançar seus objetivos. A iniciativa abre espaço para que amadores do e-sport se transformem em jogadores profissionais de um jeito divertido, em um programa com formato inédito de exibição”, afirma Juliana Mott, head de Marketing da Motorola Brasil.

As inscrições serão feitas de forma online e gratuita em todo território brasileiro. Os interessados devem se inscrever pelo site: pwr2game.com.br. As vagas são limitadas. O projeto pretende combinar o formato consolidado de reality show com o universo dos esportes eletrônicos.

Após a inscrição, os jogadores passarão por um processo de seleção, para disputar uma fase eliminatória que definirá os 20 jogadores que serão confinados. O projeto terá duração de cinco meses, com término previsto para dezembro deste ano. Os campeões irão assinar um contrato de seis meses para representar a Flamengo Esports e irão produzir conteúdos próprios para o canal do YouTube do projeto Power 2 Game.

Para Maine Gurzoni, CBO da BBL, o projeto, além de mostrar o potencial do mercado gamer para as marcas, dará oportunidades para novos talentos nacionais se tornarem conhecidos por um grande público que acompanha o segmento. “Sabemos que existem milhões de jogadores que têm o sonho de viver o game. O caminho até lá é repleto de obstáculos e é por isso que temos orgulho em fazer parte do Power 2 Game”, comenta.

“É uma grande alegria poder trazer novos talentos para perto. O Power 2 Game ajuda não só a colocar o Wild Rift, literalmente, na mão de muitas pessoas, como também é um incentivo para fortalecer ainda mais a comunidade de mobile gamers“, afirma Priscila Queiroz, head de Publishing da Riot Games.

Confira abaixo o calendário inicial:

De 5 de agosto a 22 de agosto – Período de Inscrições

28 de agosto a 2 de outubro – Processo de seletivas

Sobre o Power 2 Game

O POWER 2 GAME é um Reality Gamer da Motorola que vai encontrar os novos talentos do e-sports do Brasil – nesta edição, o jogo será League of Legends: Wild Rift. As inscrições estão abertas para maiores de 18 anos, que morem no Brasil e queiram seguir carreira no cenário de e-sports nacional. Sabendo que esse caminho não é fácil, o Power 2 Game e a Motorola vão ajudar nessa tarefa dando recursos e tecnologia necessários para melhorar e aprimorar as habilidades dos participantes.

20 pessoas serão selecionadas dentre todos os inscritos. Elas serão confinadas em uma mansão, onde terão suporte completo em seu treino, enquanto passam por provas para continuar na disputa. Os 5 melhores jogadores profissionais – assinarão um contrato de 6 meses para representar o Flamengo Esports. Mais informações em: pwr2game.com.br