Sugestões de presentes da HyperX para o Dia dos Pais

1-Mouse HyperX Pulsefire Haste

Mouse HyperX Pulsefire Haste – Foto: Divulgação/ HyperX

O HyperX Pulsefire Haste é um mouse ultraleve (59g) com design hexagonal tipo colmeia, que favorece movimentos rápidos e proporciona melhor ventilação ao equipamento. Excelente opção para pais gamer e que jogam junto dos filhos, conta com switches TTC Golden Micro à prova de poeira, durabilidade de até 60 milhões de cliques por tecla, seis botões programáveis e memória interna para salvar a configurações personalizadas via software gratuito HyperX NGENUITY. A base do Pulsefire Haste é feita do material PTFE (teflon de nível mais puro e grau virgem), que reduz o atrito e permite deslizamento mais suave. Já seu cabo HyperFlex é revestido de paracord para reduzir a tensão e aumentar a flexibilidade do fio, facilitando a movimentação do mouse pelo jogador.

2-Teclado HyperX Alloy Origins 60%

Teclado HyperX Alloy Origins 60% – Foto: Divulgação/ HyperX

O HyperXAlloy Origins 60% é um teclado mecânico gamer ultracompacto que tem apenas 60% do tamanho de um periférico padrão. Perfeito para pais gamers que têm pouco espaço na mesa e gostam de ter mais liberdade para movimentar o mouse, o teclado também se destaca pela alta performance e vida útil de até 80 milhões de cliques por tecla. Tem iluminação RGB em LED mais brilhante, efeitos de luz ajustáveis, teclas com comandos secundários impressos nas laterais de cada keycap e estrutura de alumínio resistente, a mesma usada em aeronaves. Conta ainda com teclas extras exclusivas (ESC e barra de espaço) para personalização, e tecnologias anti-ghosting e N-key rollover, que reconhecem o uso simultâneo de múltiplas teclas e impedem a ativação de cliques indesejados.

3-Headset HyperX Cloud II Wireless

Headset HyperX Cloud II Wireless – Foto: Divulgação/ HyperX

Versão sem fio do premiado headset Cloud II, o HyperXCloud II Wireless proporciona extremo conforto e alta qualidade sonora aos usuários e é ideal para pais que estão sempre conectadas e em movimento, seja por causa do trabalho, viagens ou lazer. Com som surround virtual 7.1 otimizado da HyperX e drivers de 53 mm que proporcionam um som rico e claro em qualquer situação, oferece imersão extrema com frequência de transmissão de 2,4 GHz e autonomia de bateria de até 30 horas de uso contínuo. Tem também microfone removível com cancelamento de ruído que reduz os sons de fundo e melhora a qualidade do chat, design flexível que permite ao usuário ajustá-lo para maior conforto e um indicador LED no próprio fone que mostra o status do microfone e evita vazamentos.

4-Microfone HyperX QuadCast S

Microfone HyperX QuadCast S – Foto: Divulgação/ HyperX

O HyperXQuadCast S é um microfone de alta qualidade ideal para pais que trabalham ou gostam de se divertir com transmissões pela internet, podcasts, música, narração, dublagem e outros conteúdos de áudio & vídeo. Tem quatro padrões polares de gravação – estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional -, sensor para modo “mudo” com acionamento por toque, pop filter interno que reduz inconstâncias sonoras e oferece áudio mais límpido, suporte shock mount antivibração que evita ruídos indesejáveis causados por qualquer tipo de balanço ou oscilação, e iluminação RGB em LED com diversas cores.