Dell Technologies promove evento virtual para apresentar nova linha de notebooks focada em PMEs

A Dell Technologies, em parceria com a Intel, realiza no dia 12 de agosto, um evento virtual aberto ao público para destacar as principais tecnologias e recursos que estarão disponíveis a partir deste mês nos computadores da marca focados em pequenas e médias empresas. O encontro abordará as novidades da linha Latitude, equipada com a 11ª geração de processadores Intel Core, e o papel desses equipamentos dentro da nova era de soluções de tecnologia. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://ipxlive.com/latitudeSB/

O encontro contará com a participação de Elias Mansur, Gerente de Vendas de Pequenas e Médias Empresas da Dell Technologies; Carlos Buarque, Diretor de Marketing da Intel Brasil; Eliseu Avila, Computing Product Specialist da Dell Technologies e Nathan Espindola, Computing Product Specialist da Dell Technologies.