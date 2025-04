Temporada 5 chega em 12 de agosto em Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone

A Nova temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone traz diversas novidades e mudanças significativas para o meta, novos mapas e um novo modo de jogo, além de um novo capítulo da saga Zombies. A temporada chega a Black Ops Cold War em 13 de agosto, 1 da manhã, horário de Brasilia, e em Warzone no dia 12, 1 da manhã, horário de Brasília.

A história continua e Perseu continua sua ofensiva após atacar a estação na África do Sul e derrubar uma constelação de satélites americana, enquanto Wraith passa os dados roubados de Dragovitch a um operador misterioso junto com detalhes do próximo passo no plano de Perseus. Woods encontra em Teufelsburg, Alemanha, uma arma há muito tempo enterrada que pode mudar a guerra para sempre.

Novo modo de jogo: Agente Duplo

Essa experiência de investigação muda a dinâmica do jogo, e em cada partida há agentes duplos para sabotar a missão. Se comunique com seu time, investigue e exponha os traidores – ou elimine a equipe de investigação – para vencer. Jogadores começam com pistolas e no estágio de preparação podem pegar armas pelo mapa. Depois, assumem um de 3 papéis – cada um com acesso a itens e armas específicos:

Agentes duplos, que devem eliminar a equipe de investigação ou detonar uma bomba no mapa.

O investigador, que pode usar pistas para identificar o traidor e marcá-lo como Procurado.

Operadores, que devem trabalhar juntos para identificar e eliminar o agente duplo antes que seja tarde demais

Demolição retorna

Demolição retornará em Black Ops Cold War. duas equipes lutam para desativar duas bombas, enquanto a equipe rival tenta mantê-las operando. Quando uma das bombas explodir, se prepare para Séries de Baixas e o risco de uma nova bomba ser plantada no último segundo

Cinco novos mapas no MP

Echelon (6v6, Lançamento)

Em Teufelsberg – a “montanha do diabo” – em Berlim, Echelon coloca os operadores em combate nas ruínas deixadas pela última operação de Perseu. o Complexo da OTAN foi parcialmente detonado, então cuidado onde pisa!

Slums (6v6, Lançamento)

Um mapa vintage de três vias, que retorna de Call of Duty®: Black Ops II

Showroom (2v2 e 3v3, Lançamento)

Um mapa pequeno para Atirador e Face Off, em uma loja abandonada em Nova Jersey. Prepare-se para combates em uma arena inusitada!

Drive-In (6v6)

Drive-In, um favorito dos jogadores do Black Ops Original, retorna e coloca os Operadores em um Drive-In abandonado em uma cidade fantasma. Remasterizado pela primeira vez para comemorar seu 10º aniversário, o mapa d´pa espaço para os snipers brilharem

Zoo (6v6)

Outro mapa clássico é Zoo, também do Black Ops original. Aproveite o monotrilho para ter uma visão privilegiada do mapa abaixo ou vá para a loja e distribua dor aos seus oponentes

Nova Série de Pontuação – Lança-Chamas (Lançamento)

O lança-chamas muda a dinâmica sendo uma Série de Pontuação de baixo custo. A arma incendiária é perdida quando o jogador morre, e lança um jato de chamas que imola os adversários.

Conteúdo de Zombies

Nova vantagem, melhoria de campo e arma de suporte

Death Perception é uma vantagem que permite que você veja inimigos no escuro, deixando um contorno brilhante em todos.

Tesla Storm é uma melhoria de campo que dispara raios entre você e seu esquadrão, paralisando e causando dano aos inimigos entre vocês.

E, finalmente, o lança-chamas também chega a Zombies – pense nele como um upgrade em relação ao arco!

Novos conteúdos em Zombies

Nova região da Epidemia: Collateral

Novo Objetivo na Epidemia: Transporte – Leve um veículo parte do maquinário Réquiem à segurança, atravessando todo o mapa

Novo veículo: tanque

Novo item de Epidemia para produção: Grapple Gun – Facilite muito a movimentação com esse novo item que pode fazer para atravessar grandes distâncias

Novo conteúdo Onslaught (PlayStation®) – Mapa e intel (Lançamento)

Jogadores no PlayStation enfrentarão ondas cada vez mais difíceis em Echelon, enquanto procuram documentos que contam mais da história da saga do Éter Negro.

CONTEÚDO DE WARZONE

Nos últimos meses a Raven Software comandou bastante mudanças de balanço nas mais de 100 armas base de Warzone, tudo feito para providenciar a melhor experiência possível no Battle Royale.

A 5ª Temporada começa com duas novas vantagem para balançar tudo, e essa é só a ponta do iceberg, tem muito mais novidades por baixo nesta atualização! Veja as principais adições:

Novas vantagens – Combat Sout e Tempered; Novos Pontos de Interesse – Estações de Transmissão Móveis e [[CONFIDENCIAL]]; Novo Gulag – Rush; Clash (durante a Temporada); as Portas Vermelhas se tornam instáveis (evento de meio de temporada).

CONTEÚDOS DE WARZONE E BLACK OPS COLD WAR:

Agentes Duplos estão causando o caos em Black Ops Cold War enquanto Estações de Transmissão Móveis estão aparecendo por toda a Verdansk em Warzone. E isso é só uma parte das missões que acontecem em ambos os títulos.

Por sorte, três novos Operadores e quatro novas armas estão prontos para ajudar os jogadores a vencerem os próximos obstáculos. São eles: Kitsune: Pacto de Varsóvia (Lançamento); Stryker: OTAN (na temporada); Hudson: OTAN (na temporada); EM2: Fuzil de Assalto (Lançamento); TEC-9: SMT (Lançamento); Cane: Arma Corpo a Corpo (Lançamento); Marshal: Secundária (na Temporada).

MAIS INFORMAÇÕES DE WARZONE E BLACK OPS COLD WAR:

Novos níveis de Prestígio – 23 níveis de Maestria Pura

No começo da 5ª Temporada, o Nível de Temporada será reiniciado para Nível 1 e o progresso do jogador irá recomeçar do mais alto Nível de Prestígio alcançado anteriormente. Esta temporada oferecerá quatro novos Níveis de Prestígio para serem alcançados por 200 níveis e também um novo projeto de Arma.

Mais detalhes sobre o tamanho dos arquivos de atualização de Black Ops Cold War e Warzone serão compartilhados no começo da semana que vem.

