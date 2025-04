Com 5G cada vez mais perto, busca por smartphones compatíveis com a nova tecnologia dispara no mercado

A proximidade do leilão do 5G no Brasil vem movimentando o mercado de smartphones desde o ano passado, quando o primeiro aparelho compatível com a tecnologia chegou ao Brasil, em julho de 2020. Um levantamento inédito do Buscapé, plataforma de conteúdo originadora de vendas do grupo Mosaico, aponta forte aumento na busca por smartphones compatíveis com o 5G e queda nos preços. A busca por esse tipo de aparelho cresceu 477% no primeiro semestre de 2021 em comparação ao segundo semestre do ano passado. A diferença também pesa no bolso: em 2020 os aparelhos 5G tinham preço a partir de R$1.799,10 enquanto em 2021 já encontramos a partir de R$1.531,37, uma diferença de 15%.

A relevância dos aparelhos 5G na categoria smartphones também saltou no semestre. Em 2020, quando surgiram os primeiros modelos no Brasil, a procura por esse tipo de aparelho representava apenas 1% do total de buscas por smartfones em geral. No primeiro semestre deste ano elas já representavam 8,7% das buscas.

A quantidade de Alertas de Preços criados especificamente para smartphones 5G também saltou nos dois últimos semestres, subindo 465%. Em maio deste ano houve um pico na criação de alertas, somando mais de 10 mil. O Alerta de Preço é um serviço oferecido pelo Buscapé que permite que o usuário defina qual preço gostaria de pagar em um produto. Caso esse valor seja atingido, o consumidor é notificado via e-mail ou notificação no aplicativo. A criação de alertas mostra interesse real na compra do produto.

O interesse em alta e a queda no preço dos aparelhos segue tendência oposta à categoria de smartphones, uma vez que foi verificada uma redução na procura geral por celulares e smartphones. Entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre deste ano, a quantidade de buscas caiu 31%. O preço médio permaneceu estável.

Especialistas do Buscapé avaliam que a aceleração das intenções de compra de aparelhos 5G pode ter sido causada pelo maior conhecimento da tecnologia e disponibilidade mais ampla de modelos. Somente no primeiro semestre de 2021, 12 novos modelos de smartphone 5G foram incluídos na plataforma com preços a partir de R$1.531,37, valor 14,8% menor que o praticado para a categoria em 2020, com preço mínimo de R$1.799,10. Ao mesmo tempo, os modelos que já estavam no mercado em 2020 tiveram, em média, 17% de queda nos seus menores preços em 2021.

Top 10 aparelhos mais buscados

O ranking dos aparelhos 5G mais buscados mostra mudanças interessantes sobre o interesse do consumidor. O iPhone 12 Pro Max 128Gb, por exemplo, estava em 5º lugar nas buscas em 2020 e agora lidera o ranking, seguido pelo Galaxy Note 20 Ultra, da Samsung, que caiu para a segunda posição no primeiro semestre deste ano.

Dos 10 aparelhos mais buscados no 1º semestre de 2021, cinco não estavam entre os mais buscados no ano passado e, desses, três não haviam nem sido lançados até este ano (Galaxy S21 5G, Moto G G100 e Galaxy S21 Ultra 5G). O aumento na oferta impactou também os preços. A exemplo, o mesmo modelo de smartphone 5G que custava R$ R$ 9.679,62 no ano passado, no primeiro semestre de 2021 já era encontrado por R$ 7.628,72, uma redução de 21,2%.