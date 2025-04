Sem exigir diploma, FreteBras anuncia 100 novas vagas remotas em tecnologia e produto

FreteBras , maior plataforma online de transporte de cargas da América do Sul, anuncia a abertura de 100 vagas em trabalho remoto para o setor de tecnologia em áreas como produto, BI (Business Intelligence), engenharia de dados, análise de testes e programação, entre outros. A logtech tem ainda outras 300 posições abertas em áreas de negócios. As vagas estão disponíveis na página de carreira da empresa e os profissionais não precisam necessariamente ter graduação universitária para se candidatar.

“A FreteBras tem como motor de crescimento as áreas de tecnologia e produto. Recentemente, estamos entrando em um novo patamar e buscamos pessoas com vontade de transformar o setor e vamos apoiá-las em toda a sua jornada profissional.” afirma Luiz Gustavo Felicio, co-fundador e CTO da FreteBras.

O programa de formação da FreteBras representa quase 70% dos investimentos em desenvolvimento organizacional.

Igualdade de gênero

A logtech afirma que prioriza o equilíbrio de gênero, oferecendo oportunidades iguais no processo de seleção para garantir a diversidade. Atualmente, homens e mulheres já dividem tanto cargos operacionais como de liderança dentro da empresa de forma equiparada. O resultado desta cultura se vê refletido no mercado, já que a empresa detém, atualmente, uma avaliação de 4,8 de 5 no site Glassdoor

Gabriela Rossi, business partner da área de tecnologia da FreteBras, afirma que “a empresa está em um momento único de crescimento, já foi considerada como um dos próximos unicórnios brasileiros na área de logística. Grande parte desse sucesso se deve ao respeito à diversidade e à igualdade de oportunidades.”.

Setor de logística é um dos motores da economia e investe em inovação

Com a digitalização dos processos de busca e contratação de fretes, a FreteBras vem promovendo profundas transformações no mercado de logística e transportes, um dos motores da economia nacional. Os gastos com logística representam, atualmente, 12% do PIB e o setor foi um dos que ganhou um enorme impulso com a pandemia, principalmente por conta do avanço do e-commerce.

A pandemia incluiu 13 milhões de brasileiros nas compras pela internet, segundo o estudo Webshoppers 43 da Ebit/Nielsen, o que obrigou o setor logístico a acelerar a sua digitalização.

“Para quem gosta e quer trabalhar com tecnologia a FreteBras oferece uma cultura organizacional incomparável. Estamos liderando a disrupção em um setor extremamente estratégico para a economia, oferecendo soluções de ponta que tem a inteligência artificial como motor para escalar nossos negócios. A oportunidade de deixar a sua marca está aqui.”, assinala Felicio.