Webinar discute alto crescimento de mercado global de games

A PMP.BID, empresa de mídia programática do Grupo Logan, participa de um webinar com lideranças do mundo dos games. A empresa, que lidera o mercado de anúncios publicitários in-game para smartphones, expandiu seus negócios e passou a operar em PC ‘s, Xbox e Playstation. Realizado pela IAB Brasil, Comitê UX/Mobile acontece na próxima terça-feira (10), às 10h00 da manhã.

De acordo com a SuperData, empresa de análises do Grupo Nielsen, a receita do mercado global de games cresceu 12% em 2020, atingindo a marca de US﹩ 126,5 bilhões. Ainda segundo a análise, os smartphones representam 58% desse faturamento, ou seja, US﹩ 73,8 bilhões.

“A PMP.BID, assim como todo o Grupo Logan, mantém fortemente suas raízes no mobile, porém, não nos limitamos apenas a publicidade no celular, para o qual trazemos a possibilidade imersiva nos games. Também cruzamos dados de interesses, gênero, idade, comportamento entre tantas as segmentações possíveis. Além disso, nossa entrega em games já se expandiu para jogos de PC, Xbox e Playstation, o que nos enche de orgulho.”, afirma Cynthya Rodrigues, Diretora de Desenvolvimento de Negócios na PMP.BID.

A diretora da PMP.BID é o grande destaque do encontro e ressalta sobre a forma como os smartphones transformaram o mercado de games e a forma de jogar. “O mobile é, sem dúvida alguma, a plataforma queridinha dos gamers e isso se confirma ano após ano nos números de diversas pesquisas, dado o conforto e praticidade de estar com o seu aparelho em qualquer lugar”, afirma Rodrigues.

Com realização da IAB Brasil, o Comitê UX/Mobile acontece na próxima terça-feira (10), às 10h da manhã e pode ser acessado pelo site oficial da organizadora.