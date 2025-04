Poliedro Sistema de Ensino celebra parceria com a Lenovo para ampliar o acesso a tecnologia e impulsionar a transformação digital

O Poliedro Sistema de Ensino, presente em todos os estados e no Distrito Federal, fechou uma parceria com a multinacional de tecnologia Lenovo com o objetivo de ampliar o acesso de seus mais de 160 mil estudantes a dispositivos como o Chromebook e notebooks . A iniciativa abrirá novos caminhos para o processo de transformação digital nas escolas associadas ao sistema de ensino, já que tanto professores quanto alunos terão importantes recursos à disposição.

Por meio da parceria, as mais de 480 escolas associadas poderão adquirir os novos computadores a um preço acessível com base em um contrato de leasing e seguindo o formato B2B, sem burocratização e com vantagens como a manutenção dos dispositivos e a adesão a programas de licenciamento com as gigantes Google e Microsoft.

Para incentivar as instituições de ensino a oferecer um serviço completo, utilizando a tecnologia como aliada para a Educação, os computadores adquiridos serão personalizados. “Cada computador terá acesso à plataforma Poliedro e a todos os aplicativos que a equipe pedagógica utiliza no dia a dia, a exemplo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e dos Itinerários Formativos disponíveis. O objetivo desse modelo é permitir que a escola faça uma customização completa, desde o currículo até a escolha do Itinerário Formativo”, explica Artur Costa, diretor executivo do Poliedro Sistema de Ensino.

A iniciativa reforça a importância da maior democratização do uso da tecnologia, grande tendência do setor educacional, principalmente neste momento, em que o ensino híbrido tem sido essencial para prevenir a disseminação da Covid-19.

“A parceria é mais um dos serviços voltados para apoiar nossas escolas na oferta de um ensino de qualidade, seja presencial, remoto ou híbrido. Com o acesso a tecnologia, a personalização dos currículos e o treinamento necessário para que as atividades sejam bem adaptadas para cada formato, temos como objetivo proporcionar a formação integral dos alunos e fazer com que eles conquistem seus sonhos”, conclui Artur.

De acordo com Augusto Rosa, diretor de vendas para canais da Lenovo Brasil, a adoção de tecnologias específicas para o setor de Educação é fundamental para garantir o acesso ao ensino de qualidade. “A pandemia mudou o jeito como as pessoas trabalham, se divertem e estudam. Neste contexto, a Lenovo busca oferecer soluções personalizadas e flexíveis para promover experiências de aprendizado significativas. Continuaremos apoiando as instituições de ensino com a tecnologia mais inteligente para contribuir com o desenvolvimento humano e a responsabilidade social”, afirma.