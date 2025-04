Cubos Academy realiza imersão gratuita na linguagem mais requisitada pelas grandes empresas

Com as empresas de tecnologia crescendo e as tradicionais inovando, as vagas para a área não param de crescer, fazendo com que o Brasil tenha mais oportunidades do que profissionais disponíveis para elas. Até 2024, a estimativa é que o País alcance um déficit de 300 mil profissionais, segundo levantamento feito pelo BrazilLab em parceria com a Fundação BRAVA. Por esse motivo, os salários para a área estão cada vez mais competitivos e os cursos de tecnologia estão em alta.

Para auxiliar quem quer iniciar na área, a Cubos Academy, escola de tecnologia com cursos do básico ao avançado, realizará entre a próxima terça e quinta-feira três dias de imersão online e gratuita para quem quer aprender do zero a como programar com JavaScript, a linguagem de programação mais utilizada e requisita pelas grandes empresas do mundo.

Serão três dias em imersão com especialistas e convidados, entre eles o fundador e CEO da Cubos Academy, José Messias Jr, com mais de 10 anos em programação e educação, tricampeão brasileiro em Robótica e sócio-fundador da Cubos Tecnologia, software house desenvolvedora de empresas como AmigoEdu, ZigPay e Aarin. Os inscritos também terão a oportunidade de conhecer ex-alunos que já atuam no mercado e que vão falar sobre como foi o início da carreira em programação.

Os participantes poderão interagir e tirar dúvidas através de um canal exclusivo no Discord, além de ter acesso a desafios práticos e concorrer a prêmios.

Quando: De 10 a 12 de agosto

Horário: 19h

Custo: Gratuito

Inscrições no link (para acessar, retirar o ponto e vírgula no final do link)

Certificado de participação ao final do curso