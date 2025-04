Como a criptomoeda vem transformando o comércio eletrônico

O comércio eletrônico anda de mãos dadas com o movimento de pagamentos digitais e a criptomoeda vem revolucionando o segmento varejista. Atualmente os players têm mais a ganhar nesta era de interrupções alimentada por blockchain. Confira abaixo:

1. Compradores sem fronteiras

A Internet possibilitou um mercado sem fronteiras para os varejistas, já que os comerciantes não estão mais limitados a atender os clientes nas lojas físicas. No entanto, a indústria de pagamentos tradicional não foi projetada ou equipada para dar suporte a esse mercado sem fronteiras.

Algumas empresas conseguem contornar os custos usando um banco adquirente que apoia o processamento em várias moedas, direcionando clientes a distribuidores locais ou registrando uma filial em um país onde ocorrem grandes volumes de vendas. Essas opções são caras e inviáveis para as empresas menores que mais sofrem o impacto das taxas. Os pagamentos criptográficos são uma alternativa, reduzindo a desordem para comerciantes e consumidores, eliminando as taxas de câmbio de moeda estrangeira e facilitando os pagamentos transfronteiriços contínuos.

2. Combate à Fraude

Os estornos de cartão de crédito ocorrem quando um cliente solicita seus fundos de devolução de banco para uma compra. Projetado para proteger os consumidores contra fraudes, os estornos devem ser iniciados durante um período de tempo específico, normalmente 120 dias após a compra inicial. Durante esse tempo, o comerciante perderá o dinheiro da venda e poderá pagar uma multa. O processo é demorado e geralmente favorece o consumidor.

Outro problema é que muitos pedidos de estorno são fraudulentos, a chamada fraude amigável. A imutabilidade do Blockchain torna virtualmente impossível para fraude amigável e estornos, colocando o poder de volta nas mãos do comerciante e dando-lhes a autoridade final sobre o “reembolso” de um cliente.

3. Transações de alta velocidade

O tempo que os estabelecimentos que aceitam pagamentos com cartão de crédito levam para receber os fundos pode variar de 24 horas a três dias, impactando o capital de giro. A razão por trás desse atraso é o processo de várias etapas pelos quais os fundos devem passar para mover-se de uma conta bancária para outra, com muitas partes envolvidas.

Eliminando a necessidade de vários intermediários, as finanças mediadas por blockchain preparam o terreno para tempos de liquidação de transações mais rápidos.

4. Eliminando taxas

Além de possíveis taxas de câmbio e internacionais, os pagamentos com cartão de crédito incorrem em taxas de processamento padrão de 2 a 4% (ou mais) para cada transação – sem mencionar as taxas de configuração, mensais e outras. Essas taxas afetam consideravelmente os resultados financeiros.

As empresas estão acorrentadas a esses custos e muitas vezes não entendem totalmente a divisão das taxas no processo de faturamento menos que transparente. Sem taxas de intercâmbio e com taxas de processamento tão baixas quanto 0,5%, aceitar pagamentos criptográficos ajuda as empresas a se tornarem mais econômicas.

5. Vantagem competitiva

A aquisição de novos clientes é um dos empreendimentos mais caros para empresas ambiciosas que estão tentando aumentar a participação no mercado e aumentar os lucros. Novas linhas de produtos, promoções de preços, comunicações de marketing e parcerias são ótimas maneiras de garantir a participação da mente e do bolso, mas também exigem um investimento inicial.

As empresas que aceitam uma gama diversificada de métodos de criptografia de pagamento podem acolher um novo público, dando-lhes uma vantagem sobre os concorrentes sem ter que mudar seu produto principal.

por Rubens Neistein – Business Manager da CoinPayments, primeira processadora de pagamentos em criptomoedas e líder mundial no setor – [email protected]