TP-Link expande linha de switches PoE com o objetivo de reduzir custos de redes gerenciáveis de PMEs

TP-Link , há 10 anos líder global em conectividade, anunciou a expansão de suas soluções corporativas com o lançamento do switch PoE TL-SG3428XMP. Voltado para pequenos e médios empreendimentos, como hotéis, hospitais e restaurantes, o dispositivo da marca conta com gerenciamento controlável e compatibilidade com o aplicativo Omada para o controle de demandas de conexão Wi-Fi. Nelson Ito, Diretor de Desenvolvimento de Negócios ISP e SMB, explica:

“Já contamos com uma vasta gama de switches PoE, e a chegada deste lançamento ao país reforça nosso compromisso em atender com excelência provedores e clientes corporativos. Com robustas estratégias de segurança, roteamento estático e outros recursos avançados, temos certeza que o TL-SG3428XMP suprirá perfeitamente as necessidades de empreendimentos que necessitam de uma rede gerenciável para seus negócios”.

O dispositivo possui 4 slots SFP+ de 10 Gbps, que fornecem desempenho de comutação sem bloqueios e latência ultrabaixa, possibilitando estabelecer conexões rápidas e confiáveis com servidores e outros switches facilmente. Ele ainda é compatível com a plataforma Omada que faz parte da solução de SDN (Software Defined Networking) que, possibilita a integração de dispositivos como access points, switches, gateways e câmeras e telefones IP, permite o gerenciamento centralizado e monitoramento inteligente, o que reduz os custos de infraestrutura.

Projetado para usar um único cabo Ethernet para transmissão de dados e energia, a nova solução corporativa da TP-Link oferece 24 portas PoE+ compatíveis com o padrão 802.3af/at, suportando um budget de energia PoE total de 384 W.

Com seu roteamento estático, o switch também auxilia no tráfego de ambientes internos para um uso mais eficiente da rede e, visando estratégias de segurança de ponta, possui recursos como ligação de portas IP-MAC, ACL, defesa contra DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X e autenticação Radius.

Para mais informações acesse: https://www.tp-link.com/br/business-networking/omada-sdn-switch/tl-sg3428xmp/



• Uplink Ultrarrápido de 10G: 4×slots SFP+ de 10 Gbps possibilitam uma conectividade com alta largura de banda e capacidade de comutação sem bloqueio.

• Budget PoE de 384 W: 24× portas PoE+ compatíveis com 802.3at/af com um fornecimento de energia total de 384 W*.

• Integrado no Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)**, Gerenciamento de Nuvem Centralizado e Monitoramento Inteligente.

• Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada para extrema conveniência e gerenciamento fácil.

• Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede.

• Robustas Estratégias de Segurança: Ligação de Portas IP-MAC, ACL, Segurança de Portas, Defesa contra DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais.

• Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping.

• Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos