realme lançará série GT Master Edition em comemoração aos 100 milhões de vendas global

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, ultrapassou oficialmente 100 milhões em volume de remessa cumulativa de smartphones*. Ao atingir este número em apenas 37 meses, a companhia também se torna a mais rápida do mundo a ultrapassar 100 milhões de vendas. Para comemorar a conquista, a realme lançará, em 18 de agosto, uma edição do GT Master Series e novas linhas de produtos.

A realme GT Master Series, linha mais sofisticada da marca, foi desenvolvida pelo famoso designer industrial japonês Naoto Fukasawa, que já havia explorado previamente novas estéticas para smartphones.

Além dos aparelhos, a realme também apresentará novos aspectos de seu ecossistema TechLife, ao mesmo tempo em que reforça a intenção de se tornar a marca de mais rápido crescimento e maior inovação em outras categorias de produtos do mercado.

O evento ainda marca o anúncio da maior promoção da companhia em 2021, como forma de agradecimento aos 100 milhões de usuários por todo o apoio nos últimos três anos. A ação incluirá 61 mercados, cobrindo todas as categorias de produtos.



YouTube , Twitter e A cerimônia será realizada digitalmente nos perfis oficiais da realme nas seguintes redes sociais: Facebook . Fique ligado!

* Dados fornecidos pela consultoria Strategy Analytics | Counterpoint, Strategy Analytics, Canalys 2021 Q2, smartphone shipment report.