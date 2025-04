Simpress cresce e abre dezenas de vagas de trabalho

A tendência do home-office ou do modelo híbrido de trabalho aqueceu o mercado de outsourcing de equipamentos de TI, principalmente, de notebooks, smartphones, coletores de dados e térmicas. Atenta a essa movimentação, a Simpress tem ajudado empresas de todos os setores inclusive do varejo e do e-commerce a aumentar de forma rápida e segura suas infraestruturas de TI. Com isso, a empresa continuou seu ritmo de crescimento mesmo durante a pandemia, abrindo, ao longo do último ano, mais de 100 novas posições de trabalho.

A Simpress procura profissionais que desejam atuar em uma empresa sólida, em pleno crescimento e totalmente envolvida com ecossistemas de inovação. Hoje, são 70 vagas abertas para profissionais técnicos e de vendas.

“A Simpress conta com um espaço criativo, colaborativo e integrado, para que cada colaborador tenha os recursos necessários para se tornarem protagonistas de suas vidas e agentes transformadores de suas carreiras. A experiência de vida do candidato é importante em nosso processo seletivo, porém, a garra para aquilo que ele está disposto a aprender é o que nos encanta em uma entrevista”, comenta Daniela Santos, diretora de Capital Humano da Simpress.

Pelo segundo ano consecutivo, a Simpress recebeu o selo do GPTW – Great Place to Work, que mensura a satisfação dos colaboradores no trabalho, assim como a qualidade do conjunto de práticas adotadas pela Cia na gestão de suas pessoas. Além disso, com 20 anos de atuação e uma carteira de mais de 1.600 clientes ativos, a Simpress criou o termo Outsourcing das Coisas (OoT), a tendência do usar versus o ter, que já invadiu a vida pessoal das pessoas e ganhou um novo impulso agora na área corporativa.

Os interessados podem conferir as vagas e se inscreverem pelo site.