Fundação Estudar abre inscrições para evento gratuito sobre Empreendedorismo e Inovação

A Fundação Estudar, organização voltada para a formação de lideranças, recebe inscrições para o evento Conexão Empreendedorismo & Inovação até o dia 30 de agosto. A iniciativa gratuita acontecerá nos dias 06 e 07 de outubro e é voltada para jovens talentos brasileiros interessados no tema que tenham interesse em conhecer recrutadores de empresas como Itaú, Cora, Enel, Empiricus, Salt Pay e Eleva Educação. A organização irá selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de carreira e as inscrições podem ser realizadas no site.

Em apenas dois dias de evento, os jovens terão a oportunidade de acompanhar bate-papos com lideranças do mercado, participar de painéis de conteúdo, fazer networking com pessoas de alto potencial e interagir com profissionais de recrutamento e lideranças das empresas. Todos os participantes irão receber um currículo personalizado e aqueles com melhor desempenho no processo seletivo do Conexão são convidados a realizar um pitch para as empresas.

“O evento da Fundação Estudar permite que o jovem aprenda mais sobre o dia a dia e as possibilidades de carreira em Inovação e Empreendedorismo para definir os seus próximos passos. Sendo assim, a interação com as empresas e o currículo personalizado ajudam nesse processo decisivo.” explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

As inscrições acontecem por meio de formulários online. O processo começa com o preenchimento de dados pessoais, acadêmicos e profissionais. Também é preciso realizar testes de lógica e estilos de trabalho.

Serviço:

Data: 06 e 07 de outubro

Horário: 09 às 17h