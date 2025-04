Com investimento de R$ 500 mil edtech deseja se tornar a “Google” das questões, tudo de forma gratuita

Quando uma pessoa busca passar em um concurso ou entrar em uma faculdade, ela precisa realizar uma prova para ingressar. Segundo o INEP, para a prova do ENEM em 2020, foi registrado um número de mais de 6 milhões de inscritos. Todos esses estudantes precisaram passar muito tempo estudando, e qual a melhor forma de testar o conhecimento adquirido? Solucionando questões! Assim o aluno pode ter a certeza que absorveu o conteúdo, e aumenta sua confiança para a hora da prova.

E assim nasceu a Questions Of, um buscador de perguntas e respostas para auxiliar qualquer pessoa na hora de estudar. A plataforma conta com a melhor tecnologia disponível, como Inteligência Artificial, filtros de busca detalhados e mais de 1,5 milhão de perguntas e respostas à disposição. Outro grande diferencial está na busca por assuntos, possibilitando o estudante a pesquisar temas específicos na plataforma.

“Tudo que adicionamos na plataforma foi pensando em ajudar o estudante. Funcionamos até de modo offline, além de contar com a melhor tecnologia que um buscador pode ter. Assim a pessoa pode consultar desde perguntas e respostas específicas, até mesmo provas completas. Queremos gerar confiança no aluno, auxiliando o mesmo em seu processo de estudo”, comenta Alexandre Giordanelli, CEO da Questions Of.

De acordo com a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (ANPAC), os brasileiros que desejam prestar um concurso público crescem 40% ao ano. Grande parte dos estudantes não tem uma grande renda, e durante o desenvolvimento do buscador, Alexandre não queria deixar ninguém de fora do seu projeto.

“Desejamos democratizar o acesso ao conhecimento, por isso deixamos nossa plataforma com o acesso gratuito. Nosso intuito também não é dar o peixe para a pessoa, ela tem que ter o interesse de ir atrás da informação e saber como acertou ou como errou sua questão”, ressalta o CEO da Questions Of.