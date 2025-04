GameMaker traz versão gratuita ilimitada e acesso a mais plataformas

Seja criando seu primeiro jogo ou criando e publicando seu próximo sucesso, começar com GameMaker, o mecanismo de desenvolvimento de jogos 2D baixado por milhões e escolhido por iniciantes, amadores e estúdios independentes, nunca foi tão fácil.

O mundo está mudando rapidamente, com não milhares, mas milhões de jogos sendo criados todos os anos, não apenas por profissionais, mas também por artistas, designers, amadores e outras pessoas criativas ao nosso redor. Quem já pensou em entrar na diversão e tentar fazer um jogo vai se inspirar em nossas novidades. A partir de hoje, os criadores de jogos podem ter acesso absolutamente gratuito a todas as poderosas ferramentas e funcionalidades do GameMaker, sem restrições aos jogos que eles criam.

Hoje, todos podem aprender a construir jogos começando devagar e curtindo a emoção da criação. E se suas criações estão prontas para serem compartilhadas com o mundo, existe a opção de enviar seu jogo para suas plataformas favoritas, rapidamente.

Novo preço mais acessível para compartilhamento e publicação de jogos

Começando com computadores e depois passando para a web e dispositivos móveis, mais e mais plataformas estão sendo introduzidas e rapidamente sendo adotadas pelos criadores de jogos. Mas o mundo de hoje é verdadeiramente multiplataforma, as pessoas querem acessar seus jogos em qualquer lugar, desde seu PC ou console de jogo até por seu telefone ou na Internet enquanto estão em deslocamento. Para atender a essas necessidades e incentivar os desenvolvedores a distribuir seus jogos em todos os lugares, estamos tornando nossas opções de compra mais amplas e, ao mesmo tempo, mais acessíveis e flexíveis.

De agora em diante, combinamos todas as nossas plataformas não-console em uma única opção “Indie”, onde você pode publicar em todas essas plataformas a partir de uma única versão do jogo. Também reduzimos o preço do envio para plataformas de console para estúdios.

Todos os novos criadores também se beneficiam do acesso gratuito a uma variedade de demos e tutoriais de alta qualidade criados por profissionais da indústria, para ajudá-los a se familiarizar rapidamente com os fundamentos do GameMaker. Como os tutoriais Little Town e Fire Jump lançados recentemente.

Cadastre-se para obter sua conta GameMaker gratuita e comece a aprender a fazer jogos hoje, visitando https://opr.as/GMS2

Russell Kay, CTO da YoYo Games, disse: “Nossa visão sempre foi tornar o mais fácil possível para qualquer pessoa começar a fazer jogos incríveis. O anúncio de hoje representa um grande passo em frente no sentido de tornar o GameMaker mais acessível aos criadores de jogos de todos os níveis. Também estamos empenhados em fomentar a criatividade em nossa comunidade e apresentaremos novas e empolgantes iniciativas nesta área ainda este ano ”.

Krystian Kolondra, EVP PC & Gaming da Opera, acrescentou: “A redução gradual dos obstáculos técnicos já permitiu a democratização da publicação de conteúdo, por meio de plataformas como WordPress, e criação de vídeos por meio do YouTube. Fazer jogos é o próximo grande passo na economia de criação. Ao tornar o GameMaker gratuito para novos criadores de jogos e mais flexível para desenvolvedores independentes e estúdios, nunca foi tão fácil desenvolver habilidades e criar ótimos jogos. ”

No início deste ano, a YoYo Games foi adquirida pelo desenvolvedor de navegador e marca de consumo da Internet, Opera. Junto com o Opera GX, o primeiro navegador do mundo desenvolvido especificamente para jogadores, o GameMaker formou o pilar da nova divisão de jogos Opera. Nos próximos meses, uma sinergia mais forte com o Opera GX dará aos criadores de jogos e estúdios do GameMaker acesso e visibilidade aprimorados para compartilhar e promover seus jogos para mais de 10 milhões de usuários obcecados por jogos do Opera GX mensalmente. Opera GX e GameMaker anunciaram recentemente o Opera GX Game Jam, convidando os criadores a criarem o próximo jogo offline para a página “Sem Internet” do Opera GX.

Além de ser usado por artistas de jogos, amadores e estúdios em todo o mundo, GameMaker também foi usado para alimentar muitos milhões de sucessos, incluindo clássicos indie como Risk of Rain, Hotline Miami e o queridinho da crítica favorito dos fãs, Undertale. Outras histórias de sucesso indie incluem o Melhor Jogo de 2020 da GameMaker, Forager e Hyper Light Drifter, que se tornou o Jogo do Ano para iPad da Apple em 2019 depois de já ter obtido grande sucesso em plataformas de console.