Projeto de inclusão com Menino Maluquinho é tema no Festival Conhecendo Os ODS Digital

Como palestrante no tema “Organizações que solucionam problemas mundiais” Thaissa Alvarenga, fundadora da ONG Nosso Olhar, falará sobre o projeto de inclusão que tem como personagem principal, o Menino Maluquinho de Ziraldo .

O projeto feito em parceria com a Ziraldo Produções criou 9 cartilhas que contam as aventuras de 4 personagens: Chico, um menino com síndrome de Down, suas duas irmãs mais novas, Maria Clara e Maria Antônia e, claro, o Menino Maluquinho. O material tem o objetivo de abordar temas relevantes para o desenvolvimento das crianças no caminho de uma sociedade mais plural e inclusiva, onde a educação tem um papel essencial para mostrar que as diferenças fazem parte da vida de todos nós .

O universo de pessoas com deficiência é envolvido por histórias de autoria do escritor Manuel Filho, supervisionado por Ziraldo. A cartilha, lançada em março, está em sua 3ª edição e é distribuída em e-books e em versão impressa em vários pontos no Brasil, gratuitamente.

O Festival acontece entre 09 a 13 de Agosto de 2021 e pretende alcançar o público em geral por meio de webinars, oficinas, trocas de experiência, exposição de cases, workshops empresariais, workshops educacionais, visitas guiadas para escolas públicas, mostra de documentários sobre os ODS, gamificação para soluções mundiais, uma área de networking e um call to action, onde toda a população poderá enviar suas ações para os ODS.