Evento on-line traz inovações e tendências no mercado de tecnologia

Uma maratona on-line com bate-papo com especialistas, programação segmentada, cases de sucesso e muita troca de experiências para alavancar negócios. Esse é o TOTVS Trends, que entre os dias 16 e 20 de agosto trará inovações e as últimas tendências no mercado tecnológico em prol de 12 setores da economia.

Os participantes poderão conferir as novidades para os setores de varejo, agronegócio, distribuição, logística, prestadores de serviço, saúde, educação, construção, manufatura, jurídico, hospitalidade e moda. Para se inscrever é só acessar o site do evento.

O TOTVS Trends trará 35 painéis nos quais palestrantes e convidados vão promover discussões e mostrar como e quais soluções tecnológicas podem ajudar as empresas a aumentar a produtividade e alavancar os negócios.

“A empresa que ainda não incluiu a tecnologia em seu dia a dia reduz suas possibilidades de crescimento. Há soluções para todos os portes e segmentos de negócios e é isso tem o TOTVS Trends vai apresentar”, afirma Marco Beltrame, diretor Executivo da TOTVS Maringá.

Além da participação de especialistas e convidados, o TOTVS Trends vai abrir espaço para os clientes falarem sobre cases de sucesso e como tornaram suas operações mais produtivas com a utilização da tecnologia.

Programação

Dia 16

9h – 9h50 – Abertura do evento – com Dennis Herszkowicz

10h – 10h50 – Diretrizes de software – Gustavo Bastos (VP de Plataformas)

11h – 11h50 – Manufatura – O e-commerce e os novos comportamentos de consumo na indústria

14h – 14h50 – Varejo – Varejo policanal: muito além de e-commerce e loja física

15h – 15h50 – Agro – A agricultura digital e a importância de plataformas para integração de dados

16h – 16h50 – Distribuição – O setor atacadista: distribuidor em novos territórios com o e-commerce

17h – 17h50 – Logística – A importância da tecnologia para uma logística eficiente

Dia 17

9h – 9h50 – Supermercados – O supermercado digital: da venda ao delivery

10h – 10h50 – E-commerce – Gestão do e-commerce integrado aos produtos TOTVS

11h – 11h50 – Moda – Transformação digital da cadeia produtiva da moda

14h – 14h50 – Logística – Tecnologia para logística: transformando desafios em oportunidades

15h – 15h50 – RH – Tecnologia para jornada humanizada de processos legais do RH

16h – 16h50 – Fluig – Cultura digital: mais produtividade para sua empresa

17h – 17h50 – Techfin – TOTVS Techfin: transformação dos serviços financeiros B2B

Dia 18

9h – 9h50 – Cloud – Como a nuvem pode reduzir custos da sua empresa

10h – 10h50 – Educacional – Tecnologia para jornada digital do aluno: da matrícula ao diploma

11h – 11h50 – Saúde – Digitalização e segurança de dados no setor da saúde

14h – 14h50 – Prestadores de serviços – Inovações em tecnologia para empresas de locação e manutenção de equipamentos

15h – 15h50 – Construção – Digitalização da construção: acelerando os resultados do setor com a tecnologia

16h – 16h50 – RH – Tecnologia para HXM: o futuro do RH

17h – 17h50 – Consulting – Negócios mais digitais: inteligência de dados para marketing digital, hyperautomation e portal colaborativo

Dia 19

9h – 9h50 – Techfin – Tecnologia e dados para crédito B2B: a chave para a retomada dos negócios

10h – 10h50 – Hospitalidade – Tecnologia para a nova hotelaria

11h – 11h50 – Jurídico – Tecnologia no universo jurídico: mais competitividade e produtividade

14h – 14h50 – IA – TOTVS Carol: inteligência artificial de um jeito simples

15h – 15h50 – Backoffice Protheus – TOTVS Backoffice – Linha Protheus: a importância da experiência do usuário

16h – 16h50 – Backoffice Datasul – Vida longa ao ERP: novidades do TOTVS Backoffice – Linha Datasul

17h – 17h50 – Backoffice RM – TOTVS Backoffice – Linha RM: parceiro ideal para jornada digital do seu negócio

Dia 20

9h – 9h50 – AMSEBSO – Porque contratar os serviços do delivery center da TOTVS

10h – 10h50 – CRM – CRM ominichannel: relacionamento e visão 360° dos clientes

11h – 11h50 – Consulting – Business agility: metodologia para transformação digital

14h – 14h50 – Cloud – Por que “cloudificar” o seu ERP?

15h – 15h50 – Treinamentos – Treinamentos para o seu time dominar o uso dos sistemas TOTVS

16h – 16h50 – Backoffice Protheus – Como a inteligência artificial pode elevar a produtividade da sua empresa hoje

17h – 17h50 – Produtividade empresarial, com Marcelo Cosentino (VP de Segmentos)