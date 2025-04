Conheça as novas streamers da MEC INC.

As stremears detonando! A Mec Inc., agência focada no gerenciamento de carreira de criadores de conteúdo e jogadores do mercado de esports, apresenta suas novas influenciadoras. A próxima xx marca a parceria com o trio Gabriela “Bagi” Gatuzzo, Ingrid “Yayah” Souza, e Maria Clara “Yulla” Maia, três dos principais nomes do mercado brasileiro para o casting de talentos da empresa. Bagi tem 24 anos e produz vídeos desde 2014 e hoje possui mais de 1.5 milhões de seguidores em suas redes, já Yayah é uma jovem de São Paulo de 22 anos e que faz lives desde 2020 e tem mais de 600 mil inscritos e com apenas 20 anos, Yulla é a mais nova do grupo que com pouco mais de um ano de carreira a jovem do Rio de Janeiro já registra um público de 300 mil pessoas.

Para Lucas Braga CEO da Mec Inc. a chegada das novas parceiras faz parte dos planos da empresa em buscar diversificar ao máximo o portfólio sempre com nomes que se destacam no cenário com um trabalho profissional, bem feito e representativo.

“A Mec Inc. está atenta aos movimentos do cenário. A chegada de mais três influenciadoras é a realização do nosso sonho de poder trazer cada dia mais diversidade para o mundo dos games. Queremos e vamos dar todo apoio para que elas possam focar apenas nas lives e na consolidação do seu público e comunidade”, afirmou Braga.