Philips Hue Play chega ao Brasil para elevar a experiência dos usuários no consumo de entretenimento

A partir de agora assistir a um filme ou jogar videogame vai poder se tornar uma experiência unicamente imersiva. A Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, lança hoje no Brasil um produto muito aguardado pelos fãs da marca Philips Hue, a Hue Play , barra de luz com sincronização simultânea com músicas e com imagens reproduzidas em uma tela de computador. A novidade passa a integrar o portfólio de iluminação inteligente de última geração da marca, transformando a experiência ao permitir que o usuário se transporte para dentro da tela.

A nova Philips Hue Play é ideal para quem busca levar o consumo de entretenimento a outro nível. Sua versatilidade permite posicioná-la de diferentes maneiras a fim de criar efeitos de iluminação completamente envolventes. Por projetar luz indireta, pode ser colocada horizontalmente ou verticalmente ao lado de monitores e televisores, ou então ser fixada atrás das telas (suporte e fita adesiva inclusos) para criar uma iluminação de fundo impecável.



O sistema de sincronização do produto deve agradar até mesmo os usuários mais exigentes. Por meio de uma simples configuração no aplicativo Hue Sync para computador, é possível amplificar toda a experiência durante o uso, criando um ambiente altamente imersivo graças ao efeito de luzes que responderá às cores que forem projetadas na tela do computador ou então às músicas que estiverem tocando.

E aproveitar os recursos da nova Philips Hue Play no televisor também é uma possibilidade. Basta o usuário espelhar a tela do notebook direto na TV e então aproveitar a sincronização de imagem e luz com o aplicativo Hue Sync para criar um ambiente cinematográfico na sala de casa. Seu uso para fins decorativos também se destaca para a criação de ambientes totalmente modernos. Quando posicionada no chão ou em uma estante de livros, por exemplo, a nova Philips Hue Play oferece uma iluminação de realce perfeita e seu design elegante permite que integrá-la a qualquer área.

Seu uso é bastante intuitivo, a instalação extremamente fácil, e a sincronização com a Hue Bridge, a central inteligente da marca, é obrigatória para o seu funcionamento. Dessa forma, para utilizar o produto, basta conectá-lo à uma fonte de energia, baixar o aplicativo Philips Hue, e sincronizar com a sua Hue Bridge. Assim, você poderá controlar as suas novas luzes de maneira independente, ou todo o seu sistema de iluminação inteligente Hue por meio de um toque no celular. Assim como todos os produtos Philips Hue, a Hue Play possui 16 milhões de opções de cores e tons de branco, que também podem ser controladas por assistente de voz.

Disponível na cor preta e bivolt, a nova Philips Hue Play está disponível a partir de hoje no Brasil em três versões: Hue Play unitária (R﹩ 749), Hue Play com 2 unidades (R﹩ 1.149) e a Hue Play Extensão (R﹩ 549) – para quem já possui uma ou duas barras de luzes. Todos os produtos já vêm com suportes para uso opcional e fita adesiva 3M. A compra poder ser realizada na Loja Philips , na Amazon, e em demais outros marketplaces.



Aplicativo Philips Hue pronto para o futuro

O aplicativo Philips Hue, recentemente remodelado do zero, permite aos usuários da nova Philips Hue Play criar uma série de diferentes combinações. Agora, a aba Automações possui rotinas predefinidas e opções mais completas de personalização.

Uma das atualizações mais solicitadas e esperadas também já está disponível: a geolocalização multiusuários. Ao usar as definições para sair ou voltar para casa de forma automatizada, o aplicativo Hue agora verifica se alguém está em casa antes de executar a ação. Assim, quando a pessoa que controla a automação sair de casa, o aplicativo Hue verifica se outros membros da família ainda estão presentes para que eles não fiquem no escuro.

Linha completa de produtos para casas conectadas