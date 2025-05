Cuidados simples ajudam a aumentar vida útil de notebook de alta performance

“Pequenas atitudes, como não colocar peso, fazer pressão ou usar o notebook sobre uma mesa ou qualquer outra superfície firme, são alguns hábitos que, quando adotados, evitam desgastes ou superaquecimento”, comenta Cinthya Correia, gerente de produtos da Positivo Tecnologia, que fabrica e comercializa os produtos da VAIO no Brasil.

Na hora de limpar teclado e tela também não há segredo ou necessidade de produto especial. Ao contrário, segundo Cinthya, solventes e produtos de limpeza podem danificar a superfície do notebook. Ela lembra que o teclado do VAIO FE14 possui uma membrana especial de proteção que impede que o líquido derramado sobre o teclado chegue nas partes eletrônicas de acionamento das teclas, mas que se trata de uma exceção. Assim, para notebooks, em geral, a recomendação é usar somente um pano levemente umedecido com água e fazer a limpeza das teclas com o notebook desligado e não conectado à rede de energia elétrica. A executiva também alerta para não usar limpadores de vidro e outros líquidos na tela, nem tecidos ásperos, papel e toalhas que podem manchar e arranhar a tela. Quanto às entradas (USB, HDMI, SSD) podem ser limpas com o auxílio de um pincel de cerdas macias, sem aplicar força, e sempre com o notebook desligado e fora da rede elétrica.

Para prolongar a vida útil de um notebook de alta performance é preciso atenção também com a bateria. As baterias dos notebooks VAIO são de polímero de lítio e não “viciam”, como as que usam a tecnologia antiga de níquel cádmio, mas elas podem ter ainda melhor performance e por mais tempo. “Não expor o notebook à luz direta do sol, perto de fontes de calor ou ambientes quentes demais, como carros fechados, ajudam. Temperaturas elevadas são prejudiciais porque a bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento. Por isso, o notebook deve ser carregado sempre em local arejado. Se for ficar sem uso por um longo período, que seja preferencialmente armazenado com a bateria carregada com aproximadamente 70% de carga”, diz Cinthya.