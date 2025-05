Semana dos Museus: TikTok exibe maratona de visitas guiadas a museus brasileiros

Como uma plataforma de entretenimento global, o TikTok é um lugar em que comunidades têm a chance de descobrir e se conectar com a cultura de todos os cantos do mundo, desde arte e música, até dança e teatro. Depois das transmissões do #MomentoMuseu , que levaram os usuários do TikTok a um tour pelas melhores instituições culturais do mundo e movimentaram a plataforma, o TikTok promove a Semana dos Museus, desta vez com foco nos museus brasileiros. Cinco dos principais museus brasileiros – o Instituto Ricardo Brennand, o Museu do Amanhã, o Museu do Futebol, o Paço do Frevo e o recém-reinaugurado Museu da Língua Portuguesa – participam da ação com visitas guiadas ao vivo no TikTok, de 11 a 15 de agosto.

“No TikTok, nos orgulhamos de ser um lugar onde museus e galerias podem abrir suas portas digitalmente e conectar audiências em todo o mundo com seu conteúdo tão emocionante. Com a Semana dos Museus, queremos dar continuidade ao nosso projeto de levar para uma audiência global tudo o que os museus e as instituições culturais podem oferecer de melhor e exaltar a cultura e história local”, afirma Ronaldo Marques, gerente de Parcerias de Conteúdo do TikTok no Brasil.

A programação começa no dia 11, quarta-feira, às 10h, com um tour virtual pelo Instituto Ricardo Brennand (@institutorb) , que guarda um valioso acervo artístico e histórico originário da coleção particular do industrial pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brennand. No dia 12, quinta, às 15h, o Museu do Amanhã (@museudoamanha) vai apresentar a exposição “Coronaceno: Reflexões em Tempos de Pandemia”, que tem como objetivo incentivar a reflexão sobre os impactos da pandemia no mundo e as perspectivas de mudanças no estilo de vida da humanidade. Já na sexta, 13, às 16h, é dia de falar sobre futebol e vibrar com a mostra “Tempo de reação – 100 anos do goleiro Barbosa”, do Museu do Futebol (@museudofutebol) , dedicada aos 150 anos da invenção da função de goleiro e que homenageia, em especial, Moacyr Barbosa, um dos grandes nomes da posição.

Museu da Língua Portuguesa (@museudalinguaportuguesa) , reinaugurado este mês em São Paulo, promove seu primeiro passeio virtual na plataforma no sábado (14), às 16h, convidando os visitantes a mergulhar na diversidade da língua portuguesa por meio de instalações interativas e lúdicas. E fechando a programação da Semana dos Museus, no domingo (15), o Paço do Frevo (@pacodofrevo) fará um tour virtual mostrando o espaço da instituição e ainda apresentará uma “batalha de passinhos” com movimentos do frevo, aproximando a dança das gerações mais jovens e do que entende-se como cultura pop, além de levar alegria e diversão para toda a comunidade TikTok.

Para participar da ação e se juntar às lives culturais do TikTok, confira a página da Semana dos Museus no aplicativo e conecte-se a partir do dia 11 de agosto aos perfis dos museus na plataforma.

A cultura começa no TikTok

Como uma plataforma que inspira a criatividade e traz a alegria, o TikTok também cria e celebra a cultura que ultrapassa fronteiras, destravando experiências para os entusiastas da arte em todo o mundo.

No último ano, algumas das instituições culturais mais famosas do mundo entraram no TikTok e se conectaram com uma audiência mais ampla, acolhendo visitantes de forma digital em experiências online imersivas.

O conteúdo cultural ocupa um espaço central no TikTok, onde houve um crescimento enorme de pessoas consumindo cultura e arte no último ano. Conteúdo com as hashtags mais populares nessa categoria, que incluem #FineArt, #ArtHistory and #ArtOnTikTok, receberam mais de 2 bilhões de visualizações por mês até agora no mundo todo, crescendo mais de 3000% no último ano.

Poder visitar virtualmente instituições icônicas através das lentes da comunidade do TikTok despertou a curiosidade das pessoas, seja para ver arte, ver algo diferente ou aprender sobre história. A #Museum inspirou muitas das criações de vídeos ao redor do mundo, com conteúdo crescendo mais de 200% desde maio de 2020.