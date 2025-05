O próximo capítulo em inovação móvel: Desdobre seu mundo com Galaxy Z Fold3 5G* e Galaxy Z Flip3 5G*

A Samsung Electronics Co., Ltd. abriu hoje o próximo capítulo em inovação dobrável com dois novos smartphones, o Galaxy Z Fold3 5G* e Galaxy Z Flip3 5G*. Ambos os dispositivos são smartphones dobráveis premium, desenvolvidos com a habilidade e as inovações dos topos de linha que os usuários da Samsung passaram a amar e esperar. A terceira geração desses dispositivos que definem a categoria incorpora melhorias importantes que os usuários dos dobráveis da Samsung solicitaram – tornando-os mais duráveis com experiências dobráveis mais otimizadas do que nunca. Do design icônico ao entretenimento imersivo, o Z Flip3 e o Z Fold3 oferecem aos usuários novas maneiras exclusivas de trabalhar, assistir e jogar.

Para aqueles que precisam do dispositivo definitivo para produtividade e entretenimento imersivo, o Z Fold3 é uma verdadeira central multitarefa com desempenho de nível superior, uma tela ininterrupta Infinity Flex de 7,6 polegadas1 e o primeiro suporte a S Pen2 em um dispositivo dobrável. Para aqueles que desejam um estilo que vem com funções, o Z Flip3 é o dispositivo ideal com seu design elegante, compacto e de bolso, recursos de câmera aprimorados e uma tela externa maior3 projetada para uso rápido em qualquer lugar.

“Com o Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, a Samsung está mais uma vez redefinindo as possibilidades com smartphones dobráveis que capacitam os usuários com a flexibilidade e versatilidade necessárias para o mundo acelerado de hoje”, disse o Dr. TM Roh, Presidente e Líder de Negócios de Comunicações Móveis da Samsung Electronics. “Como pioneiros e líderes do setor na categoria dobrável, estamos orgulhosos de construir nosso legado de inovação com o Z Fold3 e Z Flip3. Esses dispositivos equipam os consumidores com tecnologias que desbloqueiam novas maneiras de maximizar e aproveitar cada momento com um ecossistema baseado em abertura e inovação”.

Habilidade de produção avançada e feito para durar

Os usuários da Samsung esperam dispositivos dobráveis feitos para durar. É por isso que esta geração de dispositivos Galaxy Z é construída com habilidade de produção incomparável. Pela primeira vez em um smartphone dobrável, Z Fold3 e Z Flip3 são equipados com resistência à água IPX84, para que os usuários não precisem mais se preocupar quando forem pegos pela chuva. Ambos os dispositivos também são construídos com nosso novo Armor Aluminum – o alumínio mais forte já usado em um smartphone Galaxy – junto com o Corning® Gorilla® Glass Victus™ mais resistente para proteger contra arranhões e quedas acidentais. Além disso, ambos os dispositivos incluem uma nova película protetora feita de PET5 extensível e camadas otimizadas do painel de exibição, resultando em uma tela principal 80% mais durável do que os dispositivos anteriores6.

A Samsung continua seu legado de liderança dobrável com processos rigorosos para criar dispositivos que permanecem confiáveis após anos de uso. A revolucionária dobradiça, introduzida pela primeira vez no Galaxy Z Flip, permite que os dispositivos permaneçam no lugar em qualquer ângulo para uma experiência de usuário inovadora com o Flex mode7. E, graças à tecnologia Sweeper aprimorada, as cerdas dentro da dobradiça agora são mais curtas, ajudando a repelir a poeira e outras partículas e manter a durabilidade dos dispositivos e experiência de uso contínua. Z Fold3 e Z Flip3 também foram submetidos a um extenuante teste de dobra, verificado pelo Bureau Veritas, para resistir 200.000 vezes8 ao movimento de dobrar. Além disso, eles estão equipados com o mais recente e poderoso processador de 5nm e compatibilidade de banda 5G* para a melhor experiência.

Galaxy Z Fold3 5G: Produtividade e entretenimento definitivos

Desdobre o Z Fold3 para mergulhar em experiências de visualização semelhantes às de um cinema e ficar totalmente envolvido com seu conteúdo favorito na ininterrupta tela Infinity Flex de 7,6 polegadas – graças à nossa nova tecnologia de câmera abaixo da tela. Com pixels mínimos aplicados na parte superior do orifício da câmera, Z Fold3 apresenta uma área de visualização aumentada para que os usuários obtenham uma tela ininterrupta para seus aplicativos favoritos. Com a nova tecnologia Eco display aplicada à tela, ela é 29%9 mais brilhante e consome menos energia10. Experimente uma rolagem ainda mais suave e interação rápida do dispositivo com a taxa de atualização adaptativa Super Smooth 120 Hz agora nas telas principal e externa.

Pela primeira vez na série Galaxy Z, a Samsung está trazendo sua reconhecida tecnologia da linha Note para Z Fold3 – a S Pen. Os usuários podem aproveitar os recursos S Pen totalmente otimizados em sua tela dobrável, que é um ajuste perfeito para multitarefas em movimento. Na enorme tela principal do Z Fold3, é mais fácil do que nunca os usuários fazerem anotações durante uma chamada de vídeo ou verificar uma lista de tarefas enquanto leem e-mails, e quem usar o Z Fold3 também pode aumentar sua criatividade e produtividade com nossa S Pen. Para Z Fold3 existem duas opções: S Pen Fold Edition e S Pen Pro11. Ambos apresentam uma ponta Pro retrátil especialmente projetada com tecnologia limitadora de força para proteger a tela principal do Z Fold3 e manter sua tranquilidade ao usar a S Pen. Esta é a melhor experiência com S Pen da Samsung, com latência ainda mais baixa para composição realista – garantindo que fazer anotações e enviar mensagens seja uma tarefa contínua e intuitiva.

Os que buscam produtividade também irão desfrutar dos recursos avançados do Modo Flex do Z Fold3, que permitem que você faça mais em uma vez, como entrar em uma videochamada na tela superior do dispositivo enquanto verifica as anotações da reunião na parte inferior. Com o recurso Multijanela12 atualizado do Z Fold3, é ainda mais fácil fazer planos para o jantar por texto enquanto verifica sua agenda, tudo na grande tela do dispositivo. E agora no Z Fold3, os usuários podem criar um atalho e reabrir aplicativos da mesma forma mais tarde, graças ao Pareamento de Apps aprimorado. Além disso, eles podem usar a nova barra de tarefas13 do Z Fold3 para alternar rapidamente entre os aplicativos sem retornar à tela inicial.

O Z Fold3 foi construído com um design mais elegante, fino e leve para uma portabilidade ainda melhor do que o Galaxy Z Fold2. Ele vem com opções em três cores atemporais: Preto, Verde e Prata.

Galaxy Z Flip3 5G: O equilíbrio ideal entre estilo, função e diversão ininterrupta

O Z Flip3 empodera os usuários para que se expressem com opções de cores ousadas, um design elegante e recursos premium. Com a escolha de quatro cores da moda – Creme, Verde, Violeta e Preto – além de novas e estilosas capas com anel e alças14 que tornam ainda mais fácil segurar e dobrar o smartphone, o Z Flip3 é um dispositivo para a verdadeira autoexpressão. Para aqueles em busca de ainda mais opções de cores para combinar com seu estilo, o Samsung.com oferece cores exclusivas, como Gray, Pink e White15.

A tela externa redesenhada agora é quatro vezes maior16 e torna mais fácil ver notificações e mensagens sem ter que abrir o Z Flip3. Os usuários podem acompanhar sua agenda, verificar o clima e monitorar sua contagem de passos diários com os novos widgets da tela externa ou combinar o papel de parede da tela externa com seu novo Galaxy Watch4 ou Galaxy Watch4 Classic para alinhar o look. E com o Samsung Pay** integrado diretamente na tela externa, nunca foi tão fácil fazer pagamentos em qualquer lugar.

O Z Flip3 também foi desenvolvido para oferecer aos usuários a melhor capacidade de captura e compartilhamento de lembranças. Com alguns de nossos recursos de câmera mais recentes, os usuários podem tirar selfies ainda mais impressionantes com as mãos livres usando o Modo Flex. Ou eles podem manter o dispositivo dobrado e capturar uma foto rápida – e agora, até mesmo um vídeo – direto da tela externa usando Quick Shot aprimorado clicando duas vezes na tecla liga / desliga do Z Flip3. Além disso, a rolagem e o compartilhamento são super suaves, graças à nova taxa de atualização adaptativa17 de 120 Hz do Z Flip3.

Z Flip3 é ótimo para relaxar e assistir a um vlog do YouTube ou um programa de TV sem usar as mãos. Graças aos novos alto-falantes estéreo atualizados do Z Flip3 com Dolby Atmos®, você obtém um som envolvente com incrível clareza, profundidade e efeitos espaciais, não importa o que esteja assistindo ou ouvindo. E o novo recurso Painel do Modo Flex faz com que os aplicativos pareçam melhores e mais fáceis de usar. Quando o dispositivo está parcialmente dobrado, o Painel do Modo Flex oferece novas maneiras de interagir com o Z Flip3, oferecendo uma experiência de visualização mais conveniente, movendo o vídeo para a metade superior da tela e os controles do programa, como brilho e volume, para a parte metade inferior.

Experiências dobráveis otimizadas abrem novas possibilidades

Com a linha Galaxy Z, os usuários terão acesso a mais aplicativos que aproveitam ao máximo a tela dobrável. A Samsung está expandindo parcerias com empresas líderes, como Google, Microsoft e muito mais, para que os usuários possam desfrutar mais de seus aplicativos favoritos, adaptados às suas necessidades exclusivas. O dispositivo integra efetivamente com o aplicativo Microsoft Teams: aproveite a experiência de reunião otimizada, adaptando-se com a base no Modo Flex de sua série Galaxy Z e no poder do Office e do Teams unindo-se. Para obter a melhor produtividade no trabalho, o modo de painel duplo do Microsoft Outlook para dobráveis Samsung permite que os usuários leiam um e-mail completo enquanto visualizam outros na lateral, como em uma experiência de desktop. Para oferecer aos usuários ainda mais opções, o novo recurso Labs18 da Samsung oferece aos usuários a capacidade de otimizar ainda mais aplicativos para a tela dobrável quando necessário.

Além disso, a Samsung continua a repensar como os desenvolvedores de aplicativos podem criar experiências de usuário incríveis em qualquer lugar. Para fornecer a eles mais opções ao mesmo tempo em que garantem otimização de alta qualidade, a Samsung oferece suporte ao Remote Test Lab (RTL)19, dando aos desenvolvedores de aplicativos a capacidade de instalar e testar diretamente seus aplicativos em tempo real, de onde quer que estejam.

Galaxy Buds2: Botões para todos com som premium e ajuste confortável

O Galaxy Buds2 se junta ao Galaxy Z Series – projetado para um ajuste confortável feito para ser usado durante todo o dia e oferecer qualidade de som premium para que você possa mergulhar no momento, onde quer que esteja. Como uma das últimas adições à linha do Galaxy Buds, o Galaxy Buds2 juntou-se ao Galaxy Buds Live e ao Galaxy Buds Pro, oferecendo mais opções aos consumidores para atender às suas necessidades. Como parte do ecossistema Galaxy, o Galaxy Buds2 é o companheiro perfeito para o seu smartphone, tablet ou smartwatch Galaxy.

Quer use seu Galaxy Buds2 para ouvir música ou participar de uma chamada de conferência, você tem todos os recursos de que precisa para mergulhar em seu próprio mundo. Os alto-falantes dinâmicos bidirecionais oferecem notas agudas nítidas e claras e graves profundos, enquanto o Cancelamento Ativo de Ruído ajuda a bloquear ruídos indesejados. Se você precisa ouvir o que está ao seu redor, basta sintonizar novamente com três níveis de som ambiente ajustáveis20. E agora sua voz ficará mais clara nas chamadas, graças a uma nova solução baseada em aprendizado de máquina que filtra uma variedade de ruídos de fundo.

Galaxy Buds2 são os menores e mais leves fones de ouvido da Samsung, ainda que ostentando um icônico formato curvo. Para um ajuste mais perfeito, desenvolvemos o ‘teste de encaixe do fone de ouvido’ no aplicativo Galaxy Wearable. Escolha entre quatro cores contemporâneas21 – preto, branco, verde e violeta – para mostrar seu estilo pessoal e complete o pacote com os estojos de acessórios de terceiros22.

O Galaxy Z Fold3 e o Z Flip3 estarão disponíveis para pré-venda a partir de 11 de agosto e serão lançados em 27 de agosto em mercados selecionados, incluindo EUA, Europa e Coreia.

A disponibilidade no mercado brasileiro será comunicada em breve.

1 Medido diagonalmente, o tamanho da Tela Principal do Z Fold3 é 7,6 polegadas no retângulo completo e 7,4 polegadas quando considerado os cantos arredondados; a área visível real é menor devido aos cantos arredondados.

2 S Pen é vendida separadamente. Apenas a tela principal do Z Fold3 possui o recurso S Pen. Compatível apenas com S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Todas as outras S Pen ou canetas stylus não projetadas para Z Fold3 (incluindo aquelas de outros fabricantes) podem danificar a tela.

3 Comparado ao Galaxy Z Flip 5G.

4 O IPX8 é baseado em condições de teste para submersão em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos. Não recomendado para uso na praia ou piscina. Não é resistente à poeira.

5 Tereftalato de polietileno

6 Com base em testes internos. A comparação é feita em referência ao Galaxy Z Fold2.

7 O Flex mode é compatível com ângulos entre 75° e 115°. Para sua conveniência, pode ser difícil manter o Modo Flex enquanto se move devido a tremores ou outros movimentos. Recomenda-se manter o telefone parado enquanto estiver no Modo Flex.

8 Esses resultados foram comprovados pelo Bureau Veritas, líder mundial em serviços de teste, inspeção e certificação.

9 Comparado ao Galaxy Z Fold2.

10 De acordo com testes internos e medidos com base no painel de exibição. Comparado ao Galaxy Z Fold2.

[1]1 S Pen Pro é compatível com o dispositivo de suporte S Pen (Z Fold3, S21 Ultra, linha Galaxy Note, Tab S7 FE, Tab S7/7, Tab S6 Lite, Tab S6, Tab S4, Tab S3, Tab Active Pro, Tab Active3, Tab Active2, Tab Active, Tab A 8.0 2019 with S Pen, Tab A 10.1 2016 with S Pen, Tab A 9.7 with S Pen, Tab A 8.0 2015 with S Pen, Note Pro – 12.2, Note 8.0, Note 10.1 2012/2014, Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Flex2, Galaxy Book Flex S Pen, Galaxy Book Flex 5G, Galaxy Book Flex α S Pen, Galaxy Book 10.6, Galaxy Book 12.0, Chromebook Plus V2, Chromebook Pro, Notebook 7 spin, Notebook S51 Pen, Notebook 9 Pen, Notebook 9 Pro).

12 O recurso Multijanela funciona com aplicativos selecionados; aplicativos compatíveis estão aumentando por meio de desenvolvedores de terceiros.

13 Requer configuração de Labs em seu dispositivo Samsung Galaxy

14 Acessórios vendidos separadamente.

15 Cores exclusivas online estarão disponíveis em Samsung.com em 30 mercados selecionados a partir de 11 de agosto de 2021.

16 Comparado ao Galaxy Z Flip 5G.

17 Disponível apenas na tela principal.

18 Requer configuração de Labs em seu dispositivo Samsung Galaxy.

19 www.developer.samsung.com/remote-test-lab

20 Recursos, incluindo Cancelamento Ativo de Ruído e Som ambiente, requerem uma conexão Bluetooth®. As configurações e recursos avançados, incluindo o volume do som ambiente, são habilitados por meio do aplicativo Galaxy Wearable no Android e do aplicativo Galaxy Buds para PC no Windows. O aplicativo Galaxy Wearable no Android requer Android 7.0 ou superior e 1,5 GB de RAM ou superior, disponível na Galaxy Store ou Google Play Store. O aplicativo Galaxy Buds para PC requer Windows 10 ou superior, disponível na Microsoft Store.

21 As cores disponíveis podem variar de acordo com o mercado, operadora e varejista.

** O Samsung Pay é compatível com a maioria dos terminais de pagamento, permitindo que os usuários paguem com o Galaxy M62 e com o Galaxy M32 em qualquer lugar que aceite pagamentos por aproximação (NFC). Verifique smartphones e cartões compatíveis, bem como mais detalhes em: http://www.samsung.com.br/samsungpay/#conheca.

