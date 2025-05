HyperX renova patrocínio ao jogador de futebol americano JuJu Smith-Schuster, do Pittsburgh Steelers

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, anuncia a renovação do contrato de patrocínio ao jogador profissional de futebol americano JuJu Smith-Schuster, do Pittsburgh Steelers da NFL, pelos próximos três anos. A HyperX, que patrocina o atleta e embaixador global da marca desde julho de 2018, agora também é parceira oficial de periféricos da Team Diverge, organização de eSports de Smith-Schuster. O acordo é o mais longo já feito pela HyperX com seus embaixadores e reflete o compromisso contínuo de desenvolver e aumentar sua presença e liderança na indústria de esportes eletrônicos em conjunto com estrelas dos esportes tradicionais.

“Estou muito empolgado com a renovação desta parceria com a HyperX, e feliz por trazer minha equipe de eSports, a Team Diverge, para esta família”, disse JuJu Smith-Schuster. “A HyperX é minha parceira desde quando me tornei jogador profissional da NFL. A marca reconheceu minha visão e entusiasmo com os games e me apoiou em cada etapa da minha carreira até aqui. Estou honrado em continuar trabalhando com a HyperX e sou grato por esse apoio contínuo.”

Como embaixador global da HyperX, Smith-Schuster participará de uma série de atividades de marketing da marca, como promoções, publicidade, campanhas sociais e eventos, além de usar suas habilidades e conhecimento em games para apoiar outras ações globais em seu canal no YouTube e em transmissões de podcasts.

“A HyperX está muito animada para continuar esse relacionamento com JuJu Smith-Schuster e expandi-lo para a sua organização de eSports, a Team Diverge”, disse Dustin Illingworth, gerente de marketing de celebridades e atletas da HyperX. “Sua paixão e amor pelos eSports e pela comunidade gamer é efervescente e permeia tudo o que ele faz. É um prazer continuar crescendo nossas marcas juntos, tanto com JuJu quanto com Team Diverge.”

Com o acordo, a Team Diverge passará a utilizar exclusivamente os periféricos da HyperX em todas as suas transmissões e partidas, incluindo headsets, microfones, teclados, mouses e mousepads, e fará publicações dos produtos HyperX nas mídias sociais da organização. Além disso, os membros do Team Diverge terão a oportunidade de testar novos produtos e fornecer feedback à marca antes mesmo de serem lançados.