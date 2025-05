Game XP realiza edição digital repleta de competições profissionais, música e entretenimento

Maior evento gamer da América Latina, a Game XP realiza sua primeira edição virtual em 2021, unindo os universos dos games, da música e do entretenimento. Será um fim de semana inteiro de diversão para toda família, nos dias 28 e 29 de agosto, com infraestrutura de conexão da Oi, marca patrocinadora e parceira histórica da Game XP, e transmissões nos canais oficiais da Game XP – Twitch, TikTok e Instagram -, no canal oficial da Booyah! e no canal SporTV. O festival será palco da tão esperada final da maior liga feminina do mundo de CS:GO, a Grrrls League, e o público também poderá acompanhar a Taça Game XP de Free Fire – um campeonato da comunidade organizado pela Game XP em parceria com o Garena. A música estará muito bem representada por Duda Beat, Criolo, Xamã e Malía, madrinha da Grrrls League. Já a programação de entretenimento será apresentada por Nyvi Estephan e Fernando Caruso, que prometem muita diversão e humor em quadros com competições entre gamers e artistas da TV como Ana Maria Braga, Everaldo Marques e Ana Hikari.

Assim como o evento físico, a edição digital da Game XP será transmitida diretamente do Parque Olímpico, onde uma das arenas vai receber um superpalco totalmente feito de led. A transição do presencial para o online acontece a partir das aventuras da Gloria, uma personagem criada para o curta que abre o festival, com cinematic produzido pelos Rockreators, departamento de criação do Rock in Rio. Na animação em UNREAL, ela é sugada no meio da noite pela primeira máquina de pinball da história e acaba viajando no tempo para mostrar a evolução dos games que marcaram gerações, deixando para o público um recado final: no universo dos games é possível ser quem você quiser e estar onde puder imaginar.

“A Game XP, desde 2017, desempenha um importante papel de valorizar os games e levar esse conteúdo para o mainstream. Com o conceito inovador de gamepark, possibilitamos que famílias inteiras pudessem viver e se divertir dentro do universo gamer. Agora, na edição digital de 2021, reafirmamos, através da nossa personagem Gloria, que o game é para todos. Essa possibilidade democrática e inclusiva faz com que os games cresçam cada vez mais e a Game XP 2021 é definitivamente o espaço onde todos podem viver essa experiência”, conta Paula Magrath, Head de Marketing e Parcerias da Game XP.

Parceria inédita entre TV e o mundo dos games

Durante os dias de festival, o público terá cerca de cinco horas de conteúdo exibidos nos canais da Game XP em diversas plataformas. A programação tem início às 16h, com um conteúdo que, pela primeira vez, mistura e conecta artistas e jogadores a partir de uma parceria de conteúdo com a Globo. A dobradinha entre esses dois universos será comandada por Nyvi Estephan e Fernando Caruso, com muita diversão e humor para toda a família. Enquanto artistas como Fernanda Gentil, Paulo Vieira e demais talentos colocarão em prática seus conhecimentos do mundo dos jogos, os gamers precisarão mostrar que entendem tudo do universo da televisão. Interação com o pessoal de casa também não vai faltar. A partir de votações realizadas no Twitter, o público poderá ajudar a escolher músicas do line-up dos artistas que se apresentam no evento.

Final da Grrrls League e a nova Taça Game XP de Free Fire

Em seguida, entram em cena os atletas de eSports na Oi Game Arena. No sábado, 28, acontece a Taça Game XP de Free Fire. Organizando em parceria com a Garena, distribuidora do game, o campeonato será voltado para a comunidade e contará com times convidados pela Game XP para participarem da competição, além de um supertime de influenciadores no palco o evento. As partidas serão transmitidas no canal oficial da Booyah!, nos canais oficiais da Game XP – no TikTok e YouTube -, além do SporTV.

Já no domingo, 29, será o dia da tão esperada final da Grrrls League, transmitida também pela Twitch. A maior liga feminina de CS:GO do mundo foi lançada pela Game XP, em dezembro do ano passado, com um open qualify que ofereceu às jogadoras da América Latina a oportunidade de inscreverem seus times. Com o principal objetivo de contribuir com a profissionalização do cenário de eSports feminino, a liga, patrocinada pela Oi, anunciou um investimento de R﹩ 680 mil entre premiações e auxílio financeiro para os times classificados, elevando as competições femininas a um novo patamar. Agora, os fãs de eSports finalmente poderão conhecer o time que ganhará o primeiro troféu da liga.

“Estamos muito orgulhosos dos resultados que conquistamos com a Grrrls League e da nossa contribuição para o cenário. As meninas mostraram a qualidade do CS feminino no Brasil com partidas de tirar o fôlego ao longo do campeonato. Agora, com a superesperada final presencial no palco da GameXP, tenho certeza que teremos uma partida eletrizante, num show incrível para o público”, conta Igor Cardoso, head de eSports da Game XP.

Shows animam a versão virtual da Game XP

A música sempre esteve presente nas edições físicas da Game XP, seja no palco do Just Dance – jogo da Ubisoft, parceira da Game XP desde sua primeira edição -, onde atletas e pessoas comuns mostravam todo talento na dança, ou no Palco Genesis, que recebeu artistas de variados gêneros musicais em 2019. Com curadoria musical de Zé Ricardo, também Diretor artístico do Palco Sunset do Rock in Rio, o evento virtual promete animar o público de casa com shows dos cantores Criolo e Duda Beat, no sábado, e Xamã e Malía, no domingo.

A cantora e compositora Duda Beat, eleita a revelação de 2018 pelo Troféu APCA, fez sucesso logo em seu álbum de estreia, “Sinto Muito”, que foi escolhido como um dos dez melhores discos nacionais pela revista Rolling Stone. Dona de sucessos como “Bichinho”, “Chega” e “Bédi Beat”, a pernambucana lançou este ano o disco “Te amo lá fora”, já emplacando hits como “Meu Pisêro”, “Nem um Pouquinho” e “Tu e Eu”.

No mesmo dia de Duda Beat, se apresenta na Game XP o rapper, cantor e compositor Criolo, que foi o primeiro brasileiro a fazer uma apresentação com realidade estendida na Twitch, em um show produzido especialmente para a plataforma ligada à comunidade gamer. Indicado ao Grammy Latino em 2019, ele escreve rap desde os 11 anos de idade. Em 2004, começou a publicar suas gravações caseiras na internet, mas foi em 2006 que Criolo lançou seu primeiro disco de estúdio, intitulado “Ainda dá tempo”. De lá para cá, a discografia do artista ganhou outros três álbuns até lançar seu quinto e mais recente trabalho, “Espiral de Ilusão”, que chegou às plataformas este ano. Entre seus sucessos estão “Não existe amor em SP”, “Mariô” e “Etérea”.

O rapper Xamã será uma das atrações do domingo. Nascido na Zona Oeste do Rio, ele atraiu os olhares do público ao ser convidado para se apresentar no Espaço Favela, do Rock in Rio, em 2019. Com mais de 6,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o artista possui em seu currículo hits como “Luxúria” e “A Bela e a Fera”, além de ter lançado no ano passado o álbum “Zodíaco”.

O último dia da Game XP 2021 também será marcado pelo show da cantora Malía. Madrinha da Grrrls League, a artista lançou este ano a música “Run”, que fala sobre resiliência e superação e foi composta para ser o tema da liga feminina de CS. O videoclipe, uma parceria da Game XP com a produtora MAZE, foi todo gravado usando a tecnologia UNREAL, a mesma do game Fortnite. Comparada a nomes como IZA e Anitta, a cantora pop da Cidade de Deus também foi uma das atrações do Espaço Favela no último Rock in Rio e emplacou diversas músicas como “Dilema”, “Te sigo somando” e “Flow”.

A Game XP 2021 tem o patrocínio master da Oi e o apoio da Ancar, Cultura Inglesa, DT3, Hopi Hari, Spoleto e Universidade Veiga de Almeida (UVA). Os parceiros de mídia são a Booyah!, a Rede Mix e o SporTV. Já os parceiros de conteúdo são a Globo, o Rock in Rio, o TikTok, a Ubisoft e o Free Fire.