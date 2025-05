Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic: remodelando a experiência do smartwatch

A Samsung Electronics Co., Ltd. anunciou hoje o Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic – marcando uma nova era para a inovação de smartwatches. Eles são os primeiros smartwatches do tipo a apresentar o novo Wear OS™ habilitado pela Samsung, desenvolvido em conjunto com o Google™, e estão equipados com One UI Watch, a interface de usuário mais intuitiva da Samsung até o momento. A série Galaxy Watch4 é reforçada com desempenho de hardware avançado e oferece uma experiência de usuário mais integrada e conectada do que nunca. Esses novos dispositivos foram completamente redesenhados para fornecer aos consumidores as melhores ferramentas para gerenciar seu bem-estar.

“Vimos um crescimento incrível da série Galaxy Watch à medida que os consumidores descobriram os benefícios para a saúde e a conveniência dos wearables”, disse o Dr. TM Roh, Presidente e Líder de Negócios de Dispositivos Móveis da Samsung Electronics. “Entendemos que o caminho para o bem-estar é diferente para cada pessoa, então construímos um conjunto robusto de recursos de saúde e bem-estar para dar às pessoas uma compreensão mais profunda e útil de seu condicionamento físico geral. ”

Conjunto mais avançado de recursos de saúde e bem-estar da Samsung

O Galaxy Watch4 está equipado com o inovador sensor BioActive da Samsung, que possui um design menor e mais compacto que não prejudica a precisão da medição. Este novo sensor 3 em 1 usa um único chip para operar com precisão três poderosos sensores de saúde – Optical Heart Rate (Frequência cardíaca óptica), Electrical Heart (Cardíaco elétrico) e Bioelectrical Impedance Analysis, (Análise de impedância bioelétrica) – para que os usuários possam monitorar sua pressão1 2 arterial, detectar um batimento cardíaco3 2 irregular de AFib e medir o nível4 de oxigenação sanguínea e, pela primeira vez, calcular sua composição5 corporal. Nossa ferramenta de Medição de Composição Corporal totalmente nova oferece aos usuários uma compreensão mais profunda de sua saúde e forma física geral, com medições importantes como músculo esquelético, taxa metabólica basal, água corporal e porcentagem de gordura corporal. Agora, você pode verificar facilmente a composição do seu corpo a partir do pulso com apenas dois dedos. Em cerca de 15 segundos, o sensor do seu smartwatch irá capturar 2.400 medições.

Esses smartwatches vêm com uma variedade de recursos de bem-estar para rastrear suas atividades diárias e se manter motivado para dar o seu melhor. Escolha entre uma ampla variedade de exercícios guiados, divirta-se com os Desafios de Grupo com seus amigos e família ou configure uma academia em casa conectando seu Galaxy Watch4 à sua Smart TV Samsung compatível, onde as contagens de calorias e métricas de frequência cardíaca aparecem na tela para facilitar o rastreamento6. E quando você estiver pronto para descansar, a série Galaxy Watch4 oferece nossa imagem mais completa de seus padrões de sono7, com mais detalhes do que antes. Seu smartphone compatível detecta os sons de seus roncos8, enquanto seu smartwatch mede o nível de oxigênio no sangue quando você dorme4. Junto com as avançadas pontuações do sono, você pode aprender mais sobre seus padrões de sono para obter um descanso melhor.

A experiência móvel definitiva, com One UI Watch e um sistema operacional Wear impulsionado pela Samsung

Simplicidade, facilidade e eficiência são marcas da plataforma do smartwatch Galaxy – e com o novíssimo One UI Watch da Samsung e o sistema operacional Wear habilitado pela Samsung, tornamos a experiência do smartwatch e do Galaxy ainda mais integrada. Com o One UI Watch, aplicativos compatíveis são instalados automaticamente em seu relógio quando baixados em seu smartphone9, e suas configurações importantes – como horário de não perturbe e chamadas bloqueadas – são sincronizadas instantaneamente. O Auto Switch10 garante que seus fones de ouvido possam alternar o áudio entre o smartphone e o smartwatch, dependendo do uso. Você também pode controlar sem esforço sua experiência móvel com voz11 com a Bixby, coroa giratória e Controles por Gestos. Mova o antebraço para cima e para baixo duas vezes para atender chamadas e gire o pulso duas vezes para rejeitá-las – ou para ignorar notificações e alarmes.

A série Galaxy Watch4 também é a primeira geração de smartwatches a apresentar sistema operacional Wear habilitado pela Samsung – uma nova plataforma que eleva todos os aspectos da experiência de smartwatch. Construída pela Samsung e pelo Google, esta plataforma de ponta permite que você aproveite um ecossistema expansivo direto do seu pulso – com os populares Google apps12, como Google Maps, e serviços11 amados do ecossistema Galaxy, como Samsung Pay, SmartThings e Bixby. A nova plataforma também inclui apoio para os principais aplicativos12 de terceiros, como adidas Running, Calm, Strava e Spotify, disponíveis no Google Play. Junto com nosso hardware avançado e interface de usuário ainda mais intuitiva, você pode desfrutar de experiências integradas suaves e convenientes com seu Galaxy Watch4. Por exemplo, nossa bússola integrada especializada funciona em conjunto com o Google Maps para facilitar a exploração de uma nova área.

Trazendo um desempenho poderoso diretamente para o seu pulso

Esta experiência incrível é apoiada por sérias atualizações de hardware, incluindo o processador aprimorado, telas mais ricas e memória expandida. A série Galaxy Watch4 apresenta o primeiro processador de 5nm em um Galaxy Watch – com CPU 20% mais rápida e 50% mais RAM, e uma GPU 10 vezes mais rápida do que a geração anterior. Isso significa que a rolagem e as múltiplas tarefas na série Galaxy Watch4 são suaves e sem esforço. Também aumentamos a resolução da tela, para até 450 x 450 pixels13, para que os visuais sejam mais nítidos e distintos. E com impressionantes 16GB de memória, você terá armazenamento suficiente para baixar e armazenar seus aplicativos, músicas e fotos favoritas – com a confiança de que estão seguros, graças à plataforma de segurança Knox da Samsung.

A liderança da Samsung em tecnologia eSIM permite que os usuários desfrutem da liberdade de deixar seu smartphone para trás, sabendo que seu smartwatch será sincronizado automaticamente e preencherá a lacuna. Também sabemos que uma bateria confiável é essencial para o smartwatch. Você pode ter até 40 horas14 de duração da bateria, mais do que o suficiente para manter a carga em um acampamento noturno – mesmo com um processador mais rápido, tela de resolução mais alta, memória expandida e recursos de saúde mais sofisticados. E quando você precisa de mais energia rapidamente, 30 minutos de carregamento fornecem até 10 horas de bateria.

Disponibilidade global 15

O Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic estão disponíveis para pré-venda em mercados selecionados a partir de 11 de agosto, com disponibilidade no varejo a partir de 27 de agosto. Ambos os smartwatches apresentam uma silhueta elegante e icônica, com caixas mais finas do que as gerações anteriores – e uma variedade de pulseiras16 e visores personalizáveis do relógio, para que o seu smartwatch seja exclusivo para você.

Galaxy Watch4 – nossa opção moderna e minimalista projetada para uso versátil durante todo o dia – virá em 40 mm e 44 mm em versões Bluetooth e LTE. No lançamento, a variante de 40 mm estará disponível em Preto, Prata e Rosé, enquanto a variante de 44 mm será oferecida em Preto, Prata, e um sofisticado Verde.

Para quem procura um smartwatch premium e atemporal com nossa coroa giratória favorita dos fãs, o Galaxy Watch4 Classic virá nas versões Bluetooth e LTE e estará disponível em variantes de 42 mm e 46 mm nas cores Preta e Prata.

Para saber mais sobre o Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, visite:

Galaxy Watch4: https://www.samsung.com/br/watches/galaxy-watch/galaxy-watch4-black-bluetooth-sm-r870nzkpzto/

Galaxy Watch4 Classic: https://www.samsung.com/br/watches/galaxy-watch/galaxy-watch4-classic-black-bluetooth-sm-r890nzkpzto/

1 O recurso de pressão arterial está disponível apenas em mercados selecionados. Para garantir a precisão, os usuários devem calibrar seu dispositivo a cada quatro semanas com um medidor de pressão arterial tradicional. O aplicativo BP não consegue diagnosticar hipertensão, outras condições ou verificar se há sinais de ataque cardíaco. Este aplicativo só pode ser usado para medir a partir de 22 anos. Não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento por um profissional de saúde qualificado.

2 Requer o Samsung Galaxy Smartphone com Android 7 ou posterior e o aplicativo Samsung Health Monitor, que está disponível apenas na loja de aplicativos Samsung Galaxy. Devido às restrições do país na obtenção de aprovação/registro como um dispositivo médico, o aplicativo Samsung Health Monitor funciona apenas em relógios e smartphones adquiridos nos países onde o serviço está disponível atualmente.

3 O recurso ECG está disponível apenas em mercados selecionados. O aplicativo ECG não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento. O aplicativo ECG não se destina a usuários com arritmias conhecidas que não sejam fibrilação atrial ou usuários com menos de 22 anos de idade. Os usuários não devem interpretar ou tomar medidas clínicas com base na saída do dispositivo sem consultar um profissional de saúde qualificado.

4 O recurso oxigenação sanguínea (SpO2) não se destina ao uso no diagnóstico de doenças ou outras condições, ou na cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças. Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. A disponibilidade desse recurso pode variar de acordo com o mercado.

5 Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. Não se destina ao uso em detecção, diagnóstico ou tratamento de qualquer condição médica ou doença. As medições são apenas para referência pessoal do usuário.

6 Disponível atualmente no Canadá, Coreia, Reino Unido e EUA. Este recurso está disponível na Samsung Smart TV AU7000 (2021) ou superior.

7 Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. Não se destina ao uso na detecção, diagnóstico, tratamento de qualquer condição médica ou doença. As medições são apenas para sua referência pessoal. Consulte um profissional médico para obter aconselhamento. Requer o aplicativo Samsung Health versão 6.18 para visualizar o histórico.

8 Para registrar seu ronco, use o relógio enquanto dorme e coloque o telefone em uma superfície estável perto da cabeça, como uma mesa de cabeceira, com a parte inferior do telefone apontada para você.

9Limitado a aplicativos compatíveis com o relógio baixados da Google Play Store. Disponível após conectar seu relógio a um smartphone. Requer a versão mais recente da Google Play Store em seu dispositivo conectado.

10Este recurso está disponível no Galaxy Buds+ e modelos posteriores, emparelhados com smartphones e tablets Galaxy com One UI 3.1.1 ou superior. Certos aplicativos podem não oferecer apoio ao Auto Switch. Os dispositivos Galaxy devem estar logados na conta Samsung para habilitar o Auto Switch.

11A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado, operadora ou dispositivo.

12A disponibilidade do aplicativo pode variar no lançamento. A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado, operadora ou dispositivo. Taxas de assinatura podem ser aplicadas para alguns aplicativos.

13Baseado em 44 mm do Galaxy Watch4 e 46 mm do Galaxy Watch4 Classic; irá variar de acordo com o modelo e o tamanho.

14 A vida útil real da bateria pode variar e depender das condições de uso, como configurações de funções, tipo de arquivo de reprodução e intensidade do sinal Bluetooth.

15 A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado ou operadora.

16 Selecione pulseiras de relógio trocáveis vendidas separadamente.

17 Medido sem sensores de saúde.

18 Medido sem pulseira.

19 O sistema operacional Wear habilitado pela Samsung funciona com telefones que executam a versão mais recente do Android (exceto a edição Go e telefones sem Google Play Store). Os recursos com habilitação podem variar entre plataformas e países, com compatibilidade sujeita a alterações.

20 Conectividade LTE disponível apenas em modelos LTE.

21 A ativação do dispositivo só está disponível após a conexão com um smartphone compatível com os Serviços do Google Mobile.

※ Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, mas não se limitando a, benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

※ Alguns recursos podem não estar disponíveis em dispositivos que não sejam da Samsung. Os dispositivos compatíveis podem variar de acordo com o mercado, operadora ou marca do dispositivo.

※ Google, Google Play, Google Maps e sistema operacional Wear são marcas comerciais da Google LLC.