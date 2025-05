Acer do Brasil indica notebooks e monitores para a volta às aulas

A Acer traz mais uma lista de sugestões de produtos tecnológicos, mas, desta vez, com foco na volta às aulas. O ensino à distância ou híbrido, potencializados durante a pandemia causada pela Covid-19, têm ressaltado a importância de equipamentos adequados para a hora dos estudos, e a marca possui modelos voltados justamente para este tipo de necessidade. Além disso, algumas opções conseguem abranger estudantes que também são gamers ou aqueles que simplesmente precisam de computadores mais robustos para melhor performance.

“Nosso foco é oferecer o melhor instrumento de estudo possível, principalmente neste período de crise pandêmica pelo qual estamos passando”, ressalta André Teixeira, Gerente de Produtos Sênior na Acer do Brasil. “Por isso, nossas sugestões são com base em necessidades específicas dos estudantes, seja qual for o perfil deles. Que cada aluno saiba que pode contar com a tecnologia Acer para fazer suas pesquisas e trabalhos escolares mais rápido nos nossos notebooks de alta velocidade com SSD, rodar softwares robustos com nossas soluções de placas de vídeo dedicadas, visualizar suas produções e resultados nos nossos diversos monitores, obtendo, assim, maior conhecimento e, com certeza, se preparando melhor para o futuro”, conclui Teixeira.

Monitores Acer que ampliam a visão e o conforto

Um dos maiores problemas para um estudante que fica horas em frente ao computador é a visão. A exposição a uma tela de baixa resolução pode trazer não só mau desempenho nos estudos, mas também problemas na visão. Com isso em mente, para essa volta das férias escolares, a Acer indica o monitor CB242Y, de 23,8 polegadas, projetado para consumidores que desejam um monitor ergonômico e robusto, pois possui base firme de aço inoxidável que possibilita a inclinação da tela em até 20°, giro de 360°e ajustes de altura até 120 mm. Outro monitor ideal para as pesquisas e trabalhos da escola é o V247Y, também com 23,8 polegadas, que oferece experiência FHD (1920×1080) com imagens realistas. A taxa de atualização de até 75Hz deste modelo também proporciona imagens mais limpas e sem rasgos.

Ainda sobre monitores, a Acer indica mais três modelos para os deveres escolares: o Acer B227Q, com 21,5 polegadas que se destaca por ser equipado com Webcam e apresentar ergonomia perfeita para quem participa de reuniões online; o Acer Nitro VG240Y, de 23,8 polegadas com tecnologia AMD FreeSync Premium; e o modelo LED Acer Painel CB272U, de 27 polegadas com design ZeroFrame que praticamente elimina as bordas da tela.

Notebooks convencionais para a melhor performance no dia a dia

Pesquisas escolares exigem equipamentos que oferecem agilidade, que contribuam para o conhecimento do estudante, proporcionando ferramentas tecnológicas que agreguem no processo de aprendizado. Pensando nisso, para essa volta às aulas, a Acer sugere o notebook Aspire 5 A515-55G-74U5, com processador Intel Core i7 de 10ª geração e placa de vídeo (GPU) NVIDIA GeForce MX350 com 2 GB de memória GDDR5 de VRAN dedicada. O computador ainda possui 512 GB SDD de armazenamento, 8 GB de memória RAM e um design único, com tampa de metal com textura de alumínio escovado.

Ainda na linha dos convencionais, outra indicação para o segundo semestre escolar é o Acer Aspire 5 A514-54-54LT. O equipamento possui processador Intel Core i5 de 11ª geração para que o aluno crie, edite, compartilhe e assista vídeos sem dificuldades, e conta com 8 GB de memória RAM e 256 GB SSD de armazenamento interno. A moldura estreita da tela, com apenas 7,82 mm faz toda a diferença e oferece maior espaço de visualização.

Outros modelos da linha que também são indicados para os estudos são: Acer Aspire 5 A514-54-568A, com processador Intel Core i5 de 11ª geração, e o Acer Aspire 5 A514-54G-586R, com placa de vídeo (GPU) NVIDIA GeForce MX350 e tampa de metal com de 1,8 cm de espessura. O Aspire 5 A515-54-557C e o Aspire 5 A514-53-39KH, ambos da linha de entrada da Acer, também são boas opções para os afazeres da escola.

Linha gamer: para jogadores e para quem precisa de PCs robustos

A linha gamer da Acer é indicada não apenas para quem gosta de boas partidas online, mas também para pessoas que precisam de computadores que aguentem softwares específicos e demais ferramentas. Ou seja, os modelos são indicados, por exemplo, para alunos de cursos superiores nas áreas de arquitetura, design, vídeo e engenharia. Por isso, a Acer tem duas sugestões perfeitas desta linha: o Acer Nitro 5 AN515-54-574Q e o Notebook Gamer Predator Helios 300 PH315-53-75NL. O primeiro equipamento possui configuração que não treme para jogos pesados, com processador Intel Core i5-9300H Quad Core de 9ª geração e memória RAM de 8 GB, expansível a 32 GB. Além disso, grandes jogos e trabalhos pedem grandes atuações, por isso o notebook possui placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com memória dedicada VRA de 4 GB GDDR5. Sobre o design, o Nitro 5 tem linhas inspiradas no mundo gamer, com acabamento texturizado e uma tela ultrafina.

Já o segundo modelo da linha, o Predator Helios 300, carrega linhas agressivas e uma configuração que impõe respeito em qualquer competição. A placa NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Design com 8 GB de VRAM GDDR6 faz toda a diferença quando o assunto é performance, assim como o processador Intel Core i7 de 10ª geração. O notebook também possui 16 GB de memória DDR4 e 512 GB SSD de armazenamento e teclado com quatro zonas de configuração para a melhor partida possível.

