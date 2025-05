Epson apresenta nova geração de impressoras multifuncionais EcoTank® com maior conectividade e qualidade superior de cores

Pensando em levar ainda mais inovação às casas e escritórios e integrar os dispositivos ao estilo de vida conectado dos consumidores, a Epson apresenta a 7ª geração de impressoras multifuncionais EcoTank®, composta pelos modelos L3210, L3250 e L4260. As novidades trazem recursos inéditos que tornam o processo de impressão ainda mais simples e conveniente.

Os lançamentos vêm com cores aprimoradas para a impressão de fotos mais realistas, além de permitirem aos consumidores realizar testes rápidos de impressão de documentos e imagens ainda mais nítidas, o que resulta em um menor consumo de tinta, ganho de tempo e menos desperdício.

Outro destaque desta nova geração é o inovador aplicativo Smart Panel, disponível nos modelos EcoTank® L3250 e L4260, para o fácil controle das multifuncionais diretamente de smartphones e tablets. Com ele, os usuários podem operar e configurar suas impressoras de forma simples e intuitiva na palma da mão.

“A evolução da linha EcoTank® veio para ajudar o consumidor a realizar suas tarefas de forma mais rápida e confiável, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com elas, os usuários podem trabalhar de forma mais prática e econômica, gerenciando suas atividades a partir de qualquer dispositivo móvel”, conta a gerente Sênior de Produtos da Epson, Esther Hamoui.

Todos os modelos têm garantia estendida de até 2 anos mediante registro e acesso ao suporte da Epson, com mais de 390 centros de serviço em todo o Brasil. As novas impressoras EcoTank® estarão disponíveis na loja virtual Epson e nos maiores revendedores do país.

Conheça os novos modelos:

EcoTank® L3210 – Modelo de entrada da 7ª geração de EcoTank®



A EcoTank® L3210 é o modelo de entrada da família que oferece qualidade e baixo custo de impressão, sendo a opção ideal para os consumidores que precisam de uma multifuncional confiável e acessível para imprimir, digitalizar e fazer cópias. O modelo, assim como os outros lançamentos da nova geração, conta com design super compacto para encaixar a impressora nos menores espaços.

EcoTank® L3250 – Alia os benefícios do tanque de tinta com o inovador aplicativo Smart Panel



Para apoiar famílias, estudantes e profissionais que utilizam diversos dispositivos no cotidiano e precisam de dinamismo, a EcoTank® L3250 conta com conectividade móvel por meio do aplicativo Smart Panel e conexão via Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, permitindo o compartilhamento de arquivos e a configuração 100% guiada do equipamento por meio de smartphones e tablets. O modelo também imprime com economia, tendo capacidade de impressão de até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas com um kit de garrafas de tinta de reposição original Epson.

EcoTank® L4260 – Recursos avançados com impressão frente e verso

A EcoTank® L4260, direcionada para empreendedores, também pode ser configurada e operada de forma prática diretamente de smartphones e tablets através do aplicativo Smart Panel. Além disso, conta com painel LCD colorido de 1,44″, que permite a realização de digitalizações e cópias sem a necessidade de um computador. Ideal para quem precisa de versatilidade nas impressões e deseja economizar tempo e papel, vem com um recurso de impressão automática frente e verso.