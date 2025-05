Dell anuncia notebooks para PMEs com desempenho acelerado por inteligência artificial

A Dell – empresa líder no mercado brasileiro de computadores1 – apresenta os novos notebooks da série Latitude 3000, com equipamentos corporativos que utilizam recursos de inteligência artifical para aprimorar o desempenho. O lançamento combina ainda confiabilidade, durabilidade e segurança em uma oferta que pode ser customizada à necessidade de cada pequena e média empresa (PMEs).

Os novos notebooks da linha Latitude chegam ao mercado equipados com o Dell Optimizer², uma tecnologia baseada em inteligência artificial que proporciona ainda mais eficiência no dia a dia de trabalho. O software aprende como cada pessoa trabalha e se adapta ao uso, melhorando o desempenho geral das aplicações. Além disso, é capaz de aprimorar o tempo de duração da bateria3 com base nos padrões de carregamento e no uso típico da energia. Esse pacote de recursos também ajuda a eliminar ecos e reduzir ruídos de fundo em chamadas por conferência; e ainda permite acessos e bloqueios seguros4 ainda mais rápido.

“A série Latitude 3000 eleva o nível da oferta disponível ao mercado brasileiro de PMEs ao aliar as principais demandas desse segmento em uma proposta de valor que acompanhará o crescimento dessas empresas oferecendo uma excelente relação de custo total de propriedade (custo de vida e aquisição do produto)”, explica Piero Cabral, gerente de Marketing de Produto da Dell. “A série oferece uma capacidade ampla de configurações disponíveis para garantir que o equipamento será customizado atendendo às necessidades e ambições de cada empresa”, conclui.

A família Latitude foi criada para resistir a demandas intensas de trabalho, incluindo certificação em testes de padrão militar para poeira, derramamento de líquidos e operação em ambientes de calor intenso. Isso é refletido também na série 3000, que agrega ainda um design moderno e compacto, com longa duração de bateria e ampla conectividade, incluindo o novo padrão Wi-Fi 6. Os modelos têm tela de 14 polegadas e são equipados com a 11ª geração de processadores Intel Core e Windows 10 Pro, garantindo alto desempenho e compatibilidade com redes corporativas.

“Com os novos processadores Intel Core de 11ª geração, é possível obter maior produtividade para cargas de trabalho exigentes. Toda essa potência agora está disponível também para as pequenas e médias empresas no Brasil. A parceria entre Intel e Dell é de extrema importância para que possamos desenvolver cada vez mais produtos e soluções pensadas nas necessidades do mercado corporativo com alto desempenho e segurança”, comenta Carlos Augusto Buarque, Diretor de Marketing da Intel Brasil.

No quesito segurança, o equipamento possui opção de leitor de impressões digitais. Além disso, para garantir a privacidade do usuário, o sistema conta com Câmera Shutter, possibilitando o fechamento da lente da câmera quando ela não está em uso. Os notebooks também saem de fábrica com chip TPM 2.0, garantindo maior segurança ao sistema operacional.

Os novos notebooks da série Latitude 3000 são elegíveis a atualização gratuita para o Windows 11. Clique aqui e saiba mais.

Os novos notebooks Latitude estão disponíveis no site da Dell (www.dell.com.br) e pelo telefone 0800 701 1268 a partir de R$ 5.499,00.

Vídeo de lançamento: