TecToy SUNMI apresenta sua nova linha de produtos em live

No dia 17, às 17h, a TecToy, empresa brasileira de eletroeletrônicos, irá realizar o evento TecToy SUNMI Day para apresentação de lançamentos para o mercado de automação comercial com produtos inovadores e baseados em Inteligência Artificial e IoT promovendo a agenda do Comércio 4.0. A linha de produtos origina-se da parceria exclusiva para fabricação e distribuição para o Brasil com a SUNMI, empresa chinesa líder no segmento de soluções baseada na tecnologia Android.

Aberto ao público e gratuito, o evento conta com a participação do CEO da TecToy, Valdeni Rodrigues, e do Vice-presidente de Automação e Comércio 4.0 da TecToy, Wilson Antunes. Na ocasião serão apresentados os primeiros produtos totalmente certificados para o Brasil, entre eles: o SUNMI T2 Lite, desktop PDV de monitor dual; o quiosque SUNMI K2, que conta com câmera de reconhecimento facial e scanner de digitalização para pagamento via QR code para pagamento via PIX ou WhatsApp; e o Desktop PDV SUNMI D2 MINI, com impressora incorporada e suporte à função de pagamento por aproximação (NFC).

Líder mundial no mercado de Smart POS, a SUNMI é uma das principais empresas de inovação global em IoT para hardwares comerciais inteligentes. A organização é, ainda, uma das primeiras a promover a visão Comércio 4.0 incorporando, inclusive, soluções de monitoramento e gestão completa de seus equipamentos e aplicações na nuvem, alavancando a conectividade via SaaS com serviços de valor agregado por meio do SUNMI Cloud OS.

Serviço

TecToy SUNMI Day

Quando: 17/08 às 17h

Onde: https://www.youtube.com/watch?v=Ra7KGThcQg0

Custo: gratuito

Inscrições: https://www.tectoysunmi.com.br/tectoysunmiday/#/