Xbox expande o portfólio de acessórios no Brasil com novas cores do controles sem fio

A Xbox iniciou a venda de três modelos diferentes de seus Controles sem fio no Brasil. Os modelos Shock Blue, Pulse Red e Electric Volt chegam para atender à demanda de jogadores exigentes, que querem aproveitar a melhor performance nos games com estilo. As novas cores do Controles sem fio Xbox podem ser encontrados nos principais varejistas por $599,00, preço sugerido.

A nova geração de controle garante o emparelhamento simultâneo com seu consoles Xbox, PC com Windows 10 e smartphones com os sistemas Android e iOS. Eles possuem superfícies esculpidas e geometria refinada para melhorar o conforto durante os jogos, além de gatilhos texturizados e botões direcionais híbridos. Eles também dispõem do botão Compartilhar, que é ideal para quem gosta de dividir seus momentos mais radicais – ou engraçados – com os amigos.

“Estamos muito felizes em poder a expansão do portfólio de acessórios Xbox no Brasil. Começamos com o controle adaptável, o controle com fio (pensando nos jogadores de PC), o headset sem fio e, agora, mais opções de cores para os fãs brasileiros demonstrarem o seu estilo”, disse Bruno Motta, gerente sênior de Xbox no Brasil.

Conheça os modelos:

Shock Blue – Este modelo traz uma tonalidade completamente nova para os controles Xbox. O case superior é totalmente revestido pela azul e acentuado pelo D-pad híbrido preto e botões ABXY. A parte inferior, porém, é na cor branca e deixa o visual mais atraente e suave.

Pulse Red – Com um case vermelho vivo e fundo branco nítido, o controle Pulse Red traz a mesma energia do Shock Blue. Gatilhos pretos foscos, amortecedores e D-pad híbrido mantêm seus dedos no lugar, enquanto os gatilhos texturizados vão manter você no alvo.

Inspirado por uma energia vibrante, o controle Electric Volt traz uma opção de cor extremamente viva – e que também nunca foi vista em um hardware da linha Xbox. O case amarelo contrasta muito bem com o D-pad híbrido preto fosco enquanto o case traseiro branco adiciona ainda mais dimensão ao seu design inovador.

Com essas três novas opções, os Controles sem Fio Xbox vão permitir que os gamers representem a sua personalidade e estilo dentro e fora dos jogos. Cada fã tem sua forma de se expressar, sem perder o foco em ter o melhor desempenho possível onde quer que eles estejam.

Os três modelos já estão nos revendedores selecionados em todo o Brasil.