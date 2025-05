Vagas em tecnologia: oferta cresce 18% em 2021

Como consequência da adaptação das empresas para soluções tecnológicas que permitissem a implementação de teletrabalho e digitalização de serviços, a necessidade de profissionais de tecnologia ficou evidente no último ano. Um balanço feito pela Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, revela um crescimento de 17,9% no número de vagas em tecnologia no primeiro semestre de 2021. Além disso, os desenvolvedores foram alguns dos profissionais mais buscados no período, registrando um aumento de 4,98% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Com este mercado ainda em ritmo de crescimento, empresas de tecnologia e startups estão com diversas vagas abertas, algumas delas afirmativas para mulheres no setor. Entre as posições, estão Desenvolvedores Full Stack, Back-end e Front-end, bem como DevOps.

Confira as oportunidades a seguir.

Veek

A MobTech Veek, primeira operadora móvel com plano gratuito no mundo, busca cinco profissionais para se juntarem à equipe de desenvolvedores da startup. Para nível júnior, as posições disponíveis são para Desenvolvedor Javascript back-end, Desenvolvedor Javascript front-end e Desenvolvedor Javascript Full Stack. Há oportunidades também para cargo pleno para atuar como Desenvolvedor Javascript back-end e para front-end. Interessados devem se candidatar pelo link https://jobs.kenoby.com/veek.

Ahgora

A GPTW Ahgora, HR Tech catarinense, conta com sete oportunidades para desenvolvedores, incluindo duas vagas afirmativas para mulheres em tecnologia: Desenvolvedora Full Stack e Product Designer (UX/UI). As demais posições são: Data Engineer, Data Scientist, Desenvolvedor Full Stack, DevOps, e Product Owner. As candidaturas devem ser realizadas pelo site https://vempraahgora.gupy.io/.

Rispar

A Rispar, primeira fintech brasileira que oferece crédito em reais tendo bitcoin como garantia, tem vagas abertas para desenvolvedores: Desenvolvedor(a) Front-end, Desenvolvedor(a) Sr / Tech Lead. Os interessados em concorrer a alguma das vagas podem enviar o currículo para o email [email protected]

CleanCloud

A CleanCloud, empresa brasileira especializada em segurança em nuvem, está com vagas abertas com foco em tecnologia, entre elas Tech Lead, DevOps, Desenvolvedor(a) Full Stack e Front-end. Os interessados devem se candidatar pelo link: https://cleancloud.io/trabalhe-conosco/.

Tembici

A Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade, responsável pelo principal sistema de compartilhamento de bikes da América Latina, está com três vagas aberta para desenvolvedores, são elas: analista de devops, arquiteto(a) de segurança sênior e engenheiro de qualidades de software, todas em São Paulo. Os interessados em fazer parte de uma empresa que cresce ano após ano e revoluciona a mobilidade urbana, basta acessar https://tembici.gupy.io/ para se candidatar aos processos seletivos.

a55

A a55, fintech que viabiliza crédito para empresas de tecnologia e receita recorrente presente no Brasil e no México, está com vagas em aberto, especialmente para a área de tecnologia. No total, a a55 conta com mais de 14 mil clientes cadastrados em sua plataforma, impulsionou mais de 200 negócios nos dois países e já originou mais de R$ 200 milhões em crédito. Entre os cargos estão: Desenvolvedor(a) Python Pleno, desenvolvedor(a) Python Senior, Product Owner, entre outros. Todas as oportunidades são para trabalhar no modelo remoto. Os interessados podem se candidatar no site de talentos da empresa.

Pravaler

O Pravaler, maior plataforma de soluções financeiras para educação do país, tem quatro vagas abertas para a área de tecnologia, exclusivamente para mulheres. Os cargos são de Analista de Dados e Analytics Pleno, Engenheira de Software Front-end, Engenheira de Dados Sr. e Gerente de Engenharia de Software. Das vagas de liderança que estão abertas na fintech em diversas áreas, 20% são afirmativas para mulheres. Para se candidatar basta acessar o site.

AgroVantagens

O AgroVantagens é um programa de fidelidade do agronegócio responsável pela primeira moeda do segmento – o AgroBonus. Com as atividades iniciadas em agosto para mais de 35 mil usuários e valor de transação inicial de R$ 400 milhões, a empresa está com três vagas abertas para Desenvolvedores C# Fullstack, sendo estas posições para trabalho em regime remoto em tempo integral. É necessário possuir conhecimentos técnicos na linguagem C# bem como nas tecnologias .NET Framework, ASP. NET MVC, Entity Framework, Web services REST, .NET Core, SQL, HTML5 e Javascript. Inglês técnico e conhecimento em metodologias ágeis são diferenciais.

Desenvolvedor C# Fullstack em nível Sênior. Requisitos mínimos: formação acadêmica completa em Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou outros cursos relacionados, experiência no desenvolvimento de Webservices, interfaces web (frontend e backend) e de novas funcionalidades utilizando as tecnologias citadas anteriormente. Necessário possuir capacidade analítica para propor soluções para problemas técnicos e facilidade de trabalho em equipe.

As outras duas oportunidades são para o nível Pleno. Exigências mínimas: formação acadêmica completa ou em andamento em Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou outros cursos relacionados, desejável experiência no desenvolvimento de Webservices, interfaces web (frontend e backend) e facilidade de trabalho em equipe.

Entre as atividades será necessário prestar suporte aos analistas de negócio e gerar documentações inerentes ao desenvolvimento. Os currículos podem ser enviados por meio do formulário disponível no website oficial do AgroVantagens até 30/09.