Dia da Informática: Conheça o mercado que movimenta R$ 31 bi no Brasil

Em 15 de agosto é comemorado o Dia da Informática, data em que o primeiro computador eletrônico foi apresentado ao mundo, em 1943. Desenvolvido pelos norte-americanos John Eckert e John Mauchly e denominado ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Computer), o dispositivo de 30 toneladas e 18 mil válvulas fez história ao realizar quinhentas multiplicações por segundo. O aparelho, que ocupava um galpão devido ao seu grande tamanho e consumia 200 kilowatts de energia, foi projetado para cálculos balísticos que foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial.

Ao longo das décadas e com a evolução da tecnologia, o computador tornou-se mais complexo, com habilidades técnicas aprimoradas que permitiram uma série de funções como o desenvolvimento dos hardwares e softwares, processamento e armazenamento de dados, cálculos em grande escala, contato entre indivíduos por meio de um sistema de redes interligadas em tempo real, entre outras utilidades que estão cada vez mais presentes no dia a dia em sociedade.

Na década de 90, o setor observou um grande crescimento com a popularização do computador pessoal em todo o mundo, que permitiu que as pessoas pudessem ter o dispositivo dentro de suas residências. O momento foi marcado também pela ascensão da Internet, que, com a criação da World Wide Web – o famoso WWW – permitiu o acesso simultâneo da rede por todo o mundo.

Após sete décadas desde o funcionamento do primeiro computador, o ramo da informática segue em elevação com tendências de alta ano após ano. De acordo com a IDC Brasil, empresa de inteligência de mercado, o segmento poderá crescer mais de 20% em 2021. A expansão acompanha o fluxo de demanda por serviços e produtos digitais, além do aumento no consumo da internet devido à pandemia de covid-19, que reformulou o modelo de trabalho com o home-office e a busca por computadores e notebooks.

Somente em 2020 houve um acréscimo de 18% na venda de aparelhos portáteis em comparação com 2019, somando 4,9 milhões de unidades. Segundo informações divulgadas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no ano passado a receita da indústria de informática no Brasil superou a marca dos R$ 31,4 bilhões, sendo responsável por 26% do faturamento do Polo Industrial de Manaus, principal núcleo de produção de produtos de tecnologia no país.

O Diretor Comercial da TP-Link no Brasil, Marcello Liviero, comemora o Dia da Informática e fala sobre a importância do setor para a economia e seu impacto na sociedade. “O segmento de informática veio para revolucionar não somente nossa relação com aparelhos digitais, mas também moldar e constituir novas formas de se viver. É a área que vai determinar o futuro e as próximas tendências de conectividade, que serão amplamente consumidas. Esse impacto gera números astronômicos, que movimentam a economia e contribuem para uma indústria e mercado cada vez mais fortalecido”, afirma.

A TP-Link, líder global em conectividade, conta em seu catálogo com inúmeras soluções residenciais e corporativas de conectividade, passando por roteadores Mesh, Wi-Fi 6, câmeras de monitoramento, access points, switches PoE e mais. A empresa foi classificada, recentemente, como a principal fornecedora de dispositivos Wi-Fi no mundo pelo décimo ano consecutivo, com uma média de oito roteadores vendidos por segundo em escala global.

Confira abaixo os últimos lançamentos da TP-Link no Brasil:

• Cobertura Perfeita: Cobertura de rede Wi-Fi completa em toda a casa com o sistema mesh, elimine de uma vez por toda as áreas com sinal fraco.

• Rede unificada: Várias unidades Deco formam uma rede Wi-Fi em toda a casa, selecionando automaticamente a melhor conexão conforme seu deslocamento pelo ambiete.

• Ampla Cobertura: Cada unidade Deco M9 Plus fornece cobertura Wi-Fi para ambientes de até 230 metros quadrados.

• Conexões Rápidas: Três bandas sem fio separadas de até 2134 Mbps com backhaul dinâmico de até 1,5 Gbps garantem conexões estáveis de alta velocidade em qualquer lugar da sua casa.

• Gerenciamento Unificado: O Deco M9 Plus atua como um hub para seus dispositivos sem fio e smart home.

• Conecte Múltiplos Dispositivos: O Deco gerencia o tráfego até mesmo das redes mais ocupadas, fornecendo conexão sem latência para mais de 100 dispositivos.

• Segurança Total: O HomeCareTM oferece recursos personalizados, incluindo Controle de Pais, Antivírus e Qualidade de Serviço (QoS) para assegurar uma experiência on-line mais segura.

• Fácil Configuração: O aplicativo Deco facilita o processo de configuração com orientações passo a passo.

• Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, a linha Deco M9 Plus é ideal para a sua casa.

• Velocidade Gigabit Wi-Fi 6 de Última Geração – 2402 Mbps em 5 GHz e 574

Mbps na banda de 2,4 GHz garantem uma transmissão mais suave e downloads mais rápidos.

• Conecte Mais Dispositivos – A tecnologia OFDMA aumenta a capacidade em 4 vezes permitindo a transmissão simultânea para mais dispositivos.

• Latência Ultrabaixa – A redução de até 75% na latência permite jogos mais responsivos e bate-papo por vídeo.

• Cobertura de Wi-Fi Estendida – Quatro antenas externas de alto ganho e a tecnologia Beamforming se combinam para um sinal Wi-Fi forte e confiável por toda a sua residência.

• Segurança Aprimorada – Wi-Fi mais seguro e confiável com o HomeCare™ da TP-Link.

• Conexões Confiáveis – O chipset Intel® Home Wi-Fi aumenta drasticamente a velocidade de processamento para oferecer um desempenho superior Wi-Fi 6 Gig+.

• Maior Vida Útil da Bateria – O recurso de Target Wake Time ajuda seus dispositivos a se comunicarem mais, consumindo menos energia.

• Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer AX50 é ideal para a sua casa.

• Vídeo com Alta Definição: Grava todas as imagens em definição 3MP cristalina.

• Rede Cabeada ou Wireless: Conecte sua câmera à rede via Ethernet ou WiFi para uma instalação mais flexível.

• Visão Noturna Avançada: Fornece uma distância visual de até 30m, mesmo na escuridão total.

• Detecção de Movimento e Notificações: Notifica-o quando a câmera detecta movimento.

• Alarme de Som e Luz: Dispara efeitos de luz e som para espantar visitantes indesejados.

• Áudio Bidirecional: Possibilita a comunicação utilizando um microfone e alto-falante incorporados

• Armazenamento Seguro: Permite armazenar até 128 GB de vídeos 3MP em um cartão microSD localmente, oferecendo acesso conveniente às suas imagens de vídeo.

• Controle de Voz: Libera suas mãos com Controle de voz. Funciona com o Google Assistant e Amazon Alexa. (O Google Assistant e Amazon Alexa não estão disponíveis em todos os idiomas e países).

• Uplink Ultrarrápido de 10G: 4×slots SFP+ de 10 Gbps possibilitam uma conectividade com alta largura de banda e capacidade de comutação sem bloqueio.

• Budget PoE de 384 W: 24× portas PoE+ compatíveis com 802.3at/af com um fornecimento de energia total de 384 W*.

• Integrado no Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)**, Gerenciamento de Nuvem Centralizado e Monitoramento Inteligente.

• Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada para extrema conveniência e gerenciamento fácil.

• Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede.

• Robustas Estratégias de Segurança: Ligação de Portas IP-MAC, ACL, Segurança de Portas, Defesa contra DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais.

• Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping.

• Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos.

• Rápido Dual-Band Wi-Fi: Bandas simultâneas de 450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, somando 1750Mbps de velocidade Wi-Fi.†

• Integrado Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)‡, gerenciamento centralizado de nuvem e monitoramento inteligente.

• Gerenciamento Centralizado: Acesso a nuvem e Omada app para maior conveniência e fácil gerenciamento.

• Roaming Contínuo: Streams de video e chamadas de voz não são afetados quando os usuários se movem de local.

• PoE Suporte: Suporta ambos padrões 802.3af/at e Passivo PoE (PoE adaptador incluso) para instalações flexíveis.

• Rede Segura de Convidados: Junto com várias opções de autenticação (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) e amplas tecnologias de segurança sem fio.

• Advanced Wireless Tech: Otimize o desempenho da rede com tecnologias MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness e Beamforming