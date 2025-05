Fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, receberá a principal homenagem da indústria de semicondutores

A Semiconductor Industry Association (SIA) anunciou que Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, pioneiro na construção de plataformas de computação acelerada, receberá a maior homenagem da indústria no Prêmio Robert N. Noyce de 2021, que acontecerá em 18 de novembro deste ano.

A SIA apresenta o Prêmio Noyce anualmente em reconhecimento a um líder que fez contribuições notáveis ​​para a indústria de semicondutores em tecnologia ou políticas públicas.

“A visão extraordinária de Jensen Huang e a execução incansável, fortaleceram muito nossa indústria, revolucionaram a computação e a inteligência artificial avançada”, disse John Neuffer, presidente e CEO da SIA. “As realizações de Jensen alimentaram inúmeras inovações (de jogos a computação científica e carros autônomos), e ele continua a desenvolver tecnologias que transformarão nossa indústria e o mundo. Temos o prazer de reconhecer Jensen com o Prêmio Robert N. Noyce de 2021 por suas muitas realizações no avanço da tecnologia de semicondutores. ”

Huang fundou a NVIDIA em 1993 e atua desde o início como CEO e membro do conselho de diretores. Começando com gráficos 3D, a NVIDIA ajudou a transformar o mercado de jogos na maior indústria de entretenimento do mundo. Recentemente, a NVIDIA deu início à IA moderna (a próxima era da computação) com a GPU atuando como o cérebro de computadores, robôs e carros autônomos.

Huang recebeu a Medalha de Fundador do IEEE, o Prêmio de Liderança Exemplar do Dr. Morris Chang e doutorado honorário da Universidade Nacional Chiao Tung de Taiwan, Universidade Nacional de Taiwan e Universidade Estadual de Oregon. Em 2019, a Harvard Business Review o classificou em primeiro lugar em sua lista dos 100 CEOs de melhor desempenho do mundo ao longo de sua gestão. Em 2017, ele foi nomeado o empresário do ano da Fortune. Antes de fundar a NVIDIA, Huang trabalhou na LSI Logic e Advanced Micro Devices. Além disso, ele é graduado em BSEE pela Oregon State University e possui mestrado pela Stanford University.

“Estou honrado em receber o Prêmio Noyce de 2021 e fazê-lo em nome de meus colegas da NVIDIA, cujo conjunto de trabalhos este prêmio reconhece”, disse Huang. “Foi a maior alegria e privilégio ter crescido com as indústrias de semicondutores e de computadores, duas que causam um impacto tão profundo no mundo. À medida que entrarmos na era da IA, robótica, biologia digital e do metaverso, veremos avanços da tecnologia superexponencial. Nunca houve um momento mais empolgante ou importante, para se estar nas indústrias de semicondutores e computadores como agora. ”

O prêmio Noyce é nomeado em homenagem ao pioneiro da indústria de semicondutores Robert N. Noyce, co-fundador da Fairchild Semiconductor e Intel Corporation.