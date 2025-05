Criptoarte será apresentada pela primeira vez na ArtRio

Pela primeira vez em 11 edições, a ArtRio terá um estande exclusivo de criptoarte: a Metaverse Agency, galeria brasileira focada no segmento de arte digital. Monitores exibirão obras de artistas nacionais e internacionais

Entre os artistas selecionados estão os percursores da criptoarte no Brasil, Vamoss e Monica Rizzolli; Rejane Cantoni, referência em arte e tecnologia, criadora da primeira instalação em NFT brasileira; Paula Klien e Alexandre Rangel, com projetos de vídeo-arte; o artista Adhemas, com diversos prêmios em Cannes e indicação ao Emmy; Patricia Costa, com cenas do cotidiano; a estreia de dois artistas contemporâneos nessa nova mídia: Alexandre Murucci – escultor, cenógrafo premiado, diretor de arte – e Beto Gatti – que mistura pintura com fotografia -; os quadrinistas Mike Deodato – responsável pelos traços dos super-heróis mais populares como Hulk, Thor e Homem-Aranha – e Luke Ross – tem como principais trabalhos os quadrinhos “Spectacular Spider Man” e “Justice League” -, além do alemão Mario Klingemann – conhecido por seu trabalho envolvendo redes neurais, código e algoritmos e do espanhol Javier Arréz, pioneiro em criptoarte e ganhador da Bienal de Arte de Londres.

O CEO da Metaverse Agency, Byron Mendes, selecionou as séries de Vamoss, “Sacred Masculine” (O Sagrado Masculino), composta de três obras (Integração, Natureza e Cosmos), de Beto Gatti “O Interior do Muro Invisível” com as obras “O Espelho em Movimento” e “O Tempo da Flor” e de Monica Rizzolli a Série “Wandering”.

Sobre a Metaverse Agency – Primeira agência e galeria de arte brasileira focada no segmento de arte digital. As obras produzidas são propriedades validadas como “tokens não fungíveis” (NFTS), através de contratos digitais e imutáveis registrados em blockchains (banco de dados à prova de violação). A empresa, além de agenciar criptoartistas, faz consultoria e design de Metaversos. De acordo com o fundador e CEO Byron Mendes, “este movimento que está acontecendo com as artes já ocorreu em diversos outros segmentos, onde inovação e tecnologia trazem oportunidades e mudanças”.

ArtRio

A ArtRio acontece entre os dias 08 e 12 de setembro, seguindo o modelo realizado no ano passado com edição presencial, na Marina da Glória, e também formato virtual dentro da plataforma ArtRio.com.

Para o evento presencial, ocupando o pavilhão principal da Marina da Gloria e a área externa da esplanada, a ArtRio seguirá todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos competentes, incluindo a exigência do uso de máscara, a disponibilização de álcool gel e o distanciamento social. O número de visitantes também será limitado, com indicação de horário de entrada e tempo de permanência.

Os ingressos já estão a venda em www.artrio.com

SERVIÇO ARTRIO 2021

• Data: 09 a 12 de setembro (quinta-feira a domingo)

• Preview – 08 de setembro (quarta-feira)

• Venda de ingressos: www.artrio.com

• Ingressos: R$ 100 / R$ 50

No ato da compra do ingresso, deverá ser agendada a data da visita e horário

• Horário: 08 a 11 de setembro – das 13h às 21h

12 de setembro – das 12h às 20H

• Local: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória

• Estacionamento no local, sujeito a lotação

• Metrô: Estação Glória

A feira de arte já tem 58 galerias com participação confirmada.

A Artrio 2021 tem patrocínio da XP Investimentos, com apoio da Aliansce Sonae, Rio Galeão, Movida, Ambev, Osklen, Petra Gold, Paco Rabanne e Estácio. Hotéis Windsor, com o Miramar Hotel, é a rede oficial do evento e o Shopping Leblon é o shopping oficial.

O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e da Secretaria Especial da Cultura / Ministério do Turismo.

Galerias ArtRio 2021

• Almacén Thebaldi Galeria – Rio de Janeiro

• Almeida & Dale Galeria de Arte – São Paulo

• Anita Schwartz Galeria de Arte – Rio de Janeiro

• Aura | Bailune Biancheri – São Paulo

• Bianca Boeckel – São Paulo

• Bordallo – Portugal

• C. Galeria – Rio de Janeiro

• Carbono Galeria – São Paulo

• Carcará – São Paulo

• Casa Triângulo – São Paulo

• Cassia Bomeny Galeria – Rio de Janeiro

• Central Galeria – São Paulo

• Danielian Galeria – Rio de Janeiro

• Fólio Livraria – São Paulo

• Fortes D’Aloia & Gabriel – São Paulo / Rio de Janeiro

• Gaby Indio da Costa Arte Contemporânea – Rio de Janeiro

• Galeria Athena – Rio de Janeiro

• Galeria de Arte Ipanema – Rio de Janeiro

• Galeria Base – São Paulo

• Galeria Clima – Brasília, Miami, Porto Alegre e Rio de Janeiro

• Galeria Estação – São Paulo

• Galeria Frente – São Paulo

• Galeria Inox – Rio de Janeiro

• Galeria Karla Osorio – Brasília

• Galeria Lume – São Paulo

• Galeria Mapa – São Paulo

• Galeria Millan – São Paulo

• Galeria Movimento – Rio de Janeiro

• Galeria Millan – São Paulo

• Galleria Contínua – San Gimignano

• Gustavo Rebello Arte – Rio de Janeiro

• Janaína Torres Galeria – São Paulo

• Luciana Brito Galeria – São Paulo

• Luis Maluf Galeria de Arte – São Paulo

• Lurixs: Arte Contemporânea – Rio de Janeiro

• Marcia Barrozo do Amaral Galeria de Arte — Rio de Janeiro

• Martha Pagy Escritório de Arte — Rio de Janeiro

• Matias Brotas Arte Contemporânea – Vitória

• Mendes Wood DM — São Paulo

• Mercedes Viegas Arte Contemporânea — Rio de Janeiro

• Metaverse Agency — Rio de Janeiro e São Paulo

• Mul.ti.plo Espaço Arte — Rio de Janeiro

• Nara Roesler — São Paulo / Rio de Janeiro / Nova York

• OMA Galeria — São Bernardo do Campo

• Paulo Kuczynski Escritório de Arte — São Paulo

• Pinakotheke — Rio de Janeiro / São Paulo / Fortaleza

• Portas Vilaseca Galeria — Rio de Janeiro

• Quadra — Rio de Janeiro

• Rafael Moraes — São Paulo

• Ronie Mesquita Galeria — Rio de Janeiro

• RV Cultura e Arte — Salvador

• Sé Galeria — São Paulo

• Silvia Cintra + Box 4 — Rio de Janeiro

• Simões de Assis Galeria de Arte — Curitiba

• Simone Cadinelli Arte Contemporânea — Rio de Janeiro

• SOMA Galeria – Curitiba

• Vermelho — São Paulo

• Verve — São Paulo

• Zipper Galeria — São Paulo

