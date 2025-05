Primeiro sorteio do Show do Milhão PicPay é neste sábado

A primeira chance para se tornar o mais novo milionário do Brasil acontece neste sábado, 14. É quando será realizado o sorteio para definir os 48 participantes da seletiva do primeiro programa do Show do Milhão PicPay, que será veiculado no dia 3 de setembro pelo SBT.

Os sorteios dos números vão ser realizados pela Caixa Econômica Federal a cada 15 dias. Dos 48 participantes, 12 serão selecionados para cada episódio semanal. Os usuários do PicPay, maior plataforma de pagamentos do país, já estão recebendo seus números da sorte para terem a oportunidade de participar do programa, gerados por qualquer pagamento realizado no app acima de R$ 50. Com exceção de transferências para o mesmo CPF e empréstimos entre pessoas, as transações consideradas para a promoção são: Pix, pagamento de contas, transferência entre amigos, pagamentos em maquininhas com PicPay via QR Code.

Para ser usuário PicPay e participar de um dos maiores programas da TV brasileira, é necessário baixar o aplicativo, criar uma conta de forma gratuita e segura e aceitar os termos e regulamento do sorteio.