Razer lança plataforma competitiva com centenas de jogos casuais para celulares e PC

A Razer, marca líder global de estilo de vida para gamers, anuncia o lançamento da Cortex Instant Games, nova plataforma competitiva totalmente focada em jogos casuais instantâneos. O serviço já está disponível para aparelhos com sistema operacional Android e deverá chegar em breve para o Razer Cortex, no PC. Os games da Cortex Instant Games podem ser jogados diretamente no aplicativo Razer Cortex sem a necessidade de downloads adicionais, e cada torneio hospedado na plataforma conta com diferentes níveis de premiação em pontos Razer Silver, que podem ser trocados por diversos produtos Razer, acessórios e recompensas digitais.

Junto com a Cortex Instant Games, a Razer lança Sneki Snek, primeiro jogo baseado no seu icônico mascote das campanhas de sustentabilidade e consciência ambiental. O novo game já pode ser jogado e terá torneios voltados para fins sociais realizados exclusivamente no Razer Cortex. Já a gameplay, desafia os usuários a controlarem Sneki Snek, desviando de obstáculos venenosos para pegar sementes e plantar árvores que dão bônus. O ranking de cada torneio é atualizado em tempo real para que os jogadores acompanhem suas chances de ganhar prêmios em Razer Silver. Além disso, todos os rendimentos gerados com o jogo serão doados diretamente para a Conservation International como parte do compromisso contínuo da Razer com práticas de negócios mais sustentáveis visando a redução global de emissão de carbono.

Já no lançamento, o Cortex Instant Games terá de 4 a 6 torneios simultâneos acontecendo a todo momento, com mais de 100 títulos disponíveis gratuitos e grande variedade de gêneros. Jogos e torneios adicionais serão constantemente adicionados e alternados na plataforma visando estimular uma competição consistente e diversa para todos os jogadores.

“Sabemos que os jogadores adoram participar de desafios onde quer que estejam e independentemente da plataforma que jogam. Isso nos trouxe uma grande oportunidade de apresentar jogos casuais competitivos diretamente a uma base de jogadores pronta”, disse Quyen Quach, diretor sênior de Software da Razer. “O Razer Cortex cria experiências e oferece recompensas de uma forma que somente a Razer pode proporcionar, aproveitando todo o potencial de nosso ecossistema interconectado de hardware, software e serviços”, completou.

Para os torneios da Cortex Instant Games, a Razer fechou uma parceria com a Goama, que tem uma vasta biblioteca de jogos casuais e recursos de hospedagem de torneios. Com um ambiente extremamente gamificado, a empresa se destaca por dar grande potencial a qualquer aplicativo, ampliando as oportunidades de engajamento e aumentando a aquisição e retenção de novos usuários.

“Estamos orgulhosos de trabalhar com a Razer para criar mais maneiras para os jogadores melhorarem suas habilidades in-game e serem recompensados por sua performance”, disse Taro Araya, CEO da Goama.

O Razer Cortex aprimora e personaliza a experiência de jogo em dispositivos móveis e PC, e seu aplicativo se conecta diretamente à biblioteca de jogos do usuário otimizando o desempenho do celular ou computador para uma experiência de jogo mais rápida e sem travamentos.

Para mais informações sobre o Razer Cortex, clique aqui . Para mais informações sobre os torneios de jogos instantâneos Razer Cortex, clique aqui

Sobre os torneios da Cortex Instant Games:

• Mais de 100 jogos disponíveis no lançamento

• 4-6 torneios ocorrendo simultaneamente em todos os momentos

• Torneios com duração de um dia a semanas (podendo variar)

• Premiação entre 10K e 60K pontos Razer Silver em cada torneio

• Jogo instantâneo exclusivo com Sneki Snek

• Todos os rendimentos gerados a partir do Sneki Snek Adventure serão doados à Conservation International

• Jogo direto no aplicativo, sem necessidade de downloads adicionais

• Jogável via Razer Cortex, disponível para telefones Android no Google Play

• Em breve no Razer Cortex no PC