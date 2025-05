Nova mirroless da Canon oferece vídeo em 4K e chega ao Brasil

Projetada para quem busca registrar suas viagens e aventuras sem abrir mão da criatividade, a EOS M200, novo lançamento da Canon do Brasil, já está disponível no país para compra nas maiores lojas especializadas e e-commerce da marca. A EOS M200 é uma câmera leve, conectada e inteligente, com alta tecnologia tanto para registrar imagens fotográficas, quanto guardar os melhores momentos em vídeo. O produto chega ao mercado brasileiro com a lente EF-M 15-45mm IS STM e está disponível pelo valor sugerido de R$ 4.999,00.

Os principais destaques deste produto, que tem como antecessora a EOS M100, incluem o recente processador Canon DIGIC 8, foco automático aprimorado e a adição de gravação de vídeos em 4K. A EOS M200 é compacta e leve e foi projetada para pessoas que desejam aprimorar suas habilidades na fotografia e no vídeo, com uma experiência superior aos smartphones, e inclui recursos como o Assistente Criativo da Canon, um conjunto de efeitos, filtros e ferramentas de ajuste de cor para aplicar em fotografias ao compor uma imagem.

Com o processador de imagem DIGIC 8 é possível produzir fotos de alta qualidade e rapidez, mesmo em situações de pouca luz. A EOS M200 também possui o

Dual Pixel CMOS AF aprimorado, mais rápido e preciso com o reconhecimento de olho.

A nova câmera inclui a faixa de sensibilidade ISO padrão de 100 a 25.600, suporte para tirar fotos no formato RAW de 14 bit, faixa de velocidade do obturador entre 1/4000 e 30 segundos, flash embutido e microfone estéreo. A câmera possui operação fácil e intuitiva, tela de LCD touchscreen de 3,0“, com um design de inclinação de 180° para cima.

A Canon EOS M200 possui um sensor de tamanho APS-C de 24,1 megapixels, que ajuda na produção de imagens altamente detalhadas. Além disso, ela é compatível com o aplicativo Canon Camera Connect para recursos como disparo automático e transferência de fotos e vídeos com rapidez para os smartphones.

A EOS M200 vem com Wi-Fi e bluetooth integrados, flash integrado e bateria LP-E12 incluída que fornece aproximadamente 315 fotos por carga com configurações normais ou aproximadamente 485 fotos por carga com o Modo Eco ativado.

Vídeo em 4K

Um dos principais destaques da EOS M200 é a gravação de vídeos em 4K e a possível câmera lenta através da gravação em HD 120fps ou Full HD 60fps. A novidade fica por conta da gravação de vídeos na vertical para que vloggers e criadores de conteúdo possam rapidamente postar nas redes sociais. Também é possível gravar imagens para uma super câmera lenta em 120 fps no modo HD. Esta câmera é compatível com o software EOS Webcam Utility, que a transforma em uma webcam de alto padrão. Além disso, possui a saída HDMI limpa que permite transmitir som e imagem de alta qualidade sem as informações da tela.